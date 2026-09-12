五角大廈官員帶隊 港媒：美重新調高香山論壇與會規格

美國國防部長辦公室負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡萊斯。 (取材自美戰爭部官網)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國今年由卡萊斯率團參加香山論壇，規格較2025年回升。

美國今年由卡萊斯率團參加香山論壇，規格較2025年回升。 重點二： 卡萊斯屬五角大廈對華政策核心官員，非一般禮儀性代表。

卡萊斯屬五角大廈對華政策核心官員，非一般禮儀性代表。 重點三：中美軍方恢復溝通後，美方藉論壇重建戰略對話護欄。

美國重新提高參加北京香山論壇的代表等級。根據「南華早報」報導，美國戰爭部負責中國事務的首席主任卡萊斯(Cynthia Xanthi Carras)將率美國代表團參加9月15日至17日在北京舉行的第十三屆北京香山論壇。去年，美國僅派出了駐華使館國防武官參會；今年重新由五角大廈 負責中國政策的官員帶隊，代表規格明顯回升。

不過，這還不能簡單理解成「五角大廈突然重視香山論壇」。2023年，香山論壇恢復線下舉行，美國派出的正是卡萊斯，當時她還是五角大廈中國事務主管官員；2024年，美方進一步提高級別，由副助理國防部長蔡斯率團；但到了2025年，美國突然降格，只派駐華使館國防武官參加；現在卡萊斯再次赴京，相當於把北京拉回五角大廈政策層。

所以，今年並不是美國參加香山論壇的歷史性升級，甚至仍低於2024年，而更像是2025年降級之後的一次回調。但這種回調依然值得關注，因為卡萊斯並不是普通的禮儀性代表。

卡萊斯從2007年開始就在美國國防部長辦公室處理中國事務，長期參與五角大樓對華戰略制定，後來又負責網路政策和中國戰略、經濟及技術事務，屬於真正參與制定美國對華軍事政策的職業官員，而不是駐外使館負責維持日常關係的外交人員。

報導稱，這讓今年香山論壇出現一個重要變化：美國不只是「派個人來聽」，而是重新把能夠談政策的人派進北京。原因可能不神秘。就在一周前，中美軍方剛恢復一個重要溝通管道。 8月底至9月初，在加拿大舉行的印太防長會議期間，中國人民解放軍東部戰區司令楊志斌與美軍太平洋司令部司令塞繆爾．帕帕羅舉行會談；這是雙方兩年來首次進行這一層級的面對面接觸，而東部戰區恰恰承擔台海方向的重要任務。美方隨後強調，兩軍高階領導人保持溝通，有助於降低誤判風險。

而那場戰區級官員會面的幾天後，卡萊斯又被派往北京；報導稱，這說明中美軍事關係眼下出現的，並不是傳統意義上的「回暖」，而是另一個更現實的趨勢：雙方都在重新安裝護欄。

今年香山論壇的議程幾乎就是為這種需求量身訂做，除「國際秩序與戰略穩定」、「亞太安全穩定與風險挑戰」，論壇也設置「大國關係與戰略穩定」以「新興技術軍事應用的風險與管控」等議題，並專門安排「中美建設性戰略穩定關係」高端訪談。

報導稱，這意味著，對五角大廈來說，參加香山論壇的意義可能正在改變。

過去，美國一直把新加坡香格里拉對話視為亞洲最重要的安全論壇，而香山論壇則更被視為中國用來闡述自身安全理念的平台； 2025年美國降低與會規格，也強化這種距離感。但中美競爭進入目 前這個階段之後，美國越來越難完全繞過北京搭建的安全對話。

這並不意味著華盛頓開始接受中國的安全敘事，更不代表香山論壇已取代香格里拉對話；它意味著一個更現實的事實：當中美愈來愈成為彼此最大的軍事風險來源時，連對手搭建的平台，也可能成為必須使用的溝通管道。從這個意義上說，卡萊斯重新到北京，比一次普通的論壇參會更值得觀察。