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最新的冷戰? CIA：半導體中企成情報目標 北京嗆採必要措施

中國新聞組／北京12日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CIA副局長稱將擴大對中國先進科技企業的情報蒐集。
  • 重點二：目標涵蓋AI與半導體等民間企業領域的關鍵技術。
  • 重點三：中國商務部斥美方間諜活動，揚言依法採取必要措施。

美國中央情報局副局長艾里斯日前表示，美國正擴大對中的情報蒐集，將人工智慧(AI)和半導體等先進技術領域的中國企業納入目標。中國商務部11日回應，要求立即停止對中企的間諜活動，並稱會依「反間諜法」採取必要措施。

紐約時報(The New York Times)和韓媒先驅經濟(Herald Business)報導，中情局(CIA)副局長艾里斯(Michael Ellis)日前在華府一場網路安全會議發表演說時表示，「有價值的先進科技資訊，現在已不僅僅存放於過去常見的政治、軍事和外交領域，而更接近民間企業領域，這也是為何我們必須擴大CIA在情報蒐集上的權限與範圍。」

艾里斯10日在社交媒體平台X上發文說，中情局必須繼續在網絡和新興技術方面保持領先。他沒有在貼文中點名中國，但表示，中情局需要推動情報業務現代化，並加強與私營部門的合作，以領先於美國的競爭對手。

中國商務部發言人說，注意到有關情況。中方對此表示嚴重關切並堅決反對。美方泛化國家安全概念，混淆競爭與安全的邊界，美情報機構下場干擾正常經濟競爭，相關作法嚴重損害各國企業經營預期，破壞全球公平競爭的市場環境。

中國商務部發言人表示，要求美方立即停止對中國包括中國企業的間諜活動，停止一切損害中國主權、安全和發展利益的行為。中方有豐富的手段，將依據「反間諜法」等法律法規，堅決採取必要措施，依法嚴懲違法犯罪行為，堅定維護中國企業正當合法權益。

美國之音指出，在美國總統川普計畫於9月24日在華盛頓與中國國家主席習近平舉行峰會之際，這場交鋒再次凸顯科技競爭、知識產權和經濟間諜活動可能成為兩國領導人會談中的棘手議題。分析人士認為，雙方均將中國的技術實力視為事關國家安全和全球競爭地位的問題，因此短期內妥協空間有限。

精華 FAQ

  • 艾里斯主張，美國應擴大對中國的情報蒐集範圍，尤其鎖定AI、半導體等先進技術領域，並強調情報重心已從傳統政治軍事領域轉向民間企業。

  • 中國商務部表示嚴重關切並堅決反對，指控美方泛化國家安全概念、干擾正常經濟競爭，並要求立即停止對中企間諜活動，稱將依法採取必要措施。

  • 因科技競爭、知識產權與經濟間諜問題，可能成為川普與習近平會談中的棘手議題；分析人士認為雙方都把中國技術實力視為國安與全球競爭關鍵，短期難妥協。

CIA 間諜 紐約時報

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