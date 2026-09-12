川習會前持續角力 港媒：中美擬合併經貿AI對話 一次談3大議題

中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂舉行美國總統川普歡迎儀式前，解放軍儀隊手持中美兩國國旗。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中美擬將AI對話併入經貿會議，趕在川習會前協調立場。

中美擬將AI對話併入經貿會議，趕在川習會前協調立場。 重點二： 雙方可能一次談貿易、投資與AI工作小組三大經濟議題。

雙方可能一次談貿易、投資與AI工作小組三大經濟議題。 重點三：AI爭議聚焦晶片、出口管制與安全規範，成果預料有限。

南華早報12日獨家報導，中美在人工智慧（AI）領域的緊張局勢升高，正影響中國國家主席習近平 訪美的最後準備。知情人士透露，雙方正討論是否把期待已久的AI對話，併入第二次川習會 前幾天舉行、範圍更廣的經濟會議。

美國總統川普與習近平5月在北京同意啟動政府間AI對話，此後一直與美國財政部長貝森特和中國國務院 副總理何立峰主導的貿易談判分開進行，但雙方始終難有進展。由於峰會逼近，再安排另一場高層會議愈來愈困難，而貝森特同時主導對中AI與經濟談判，預計將在同一場會議處理兩項議題，但日期與地點未定，可能在川習會前幾天舉行。

知情人士表示，兩人可能討論貿易委員會、投資委員會及AI工作小組三項經濟倡議，不過只有貿易委員會有望在峰會前形成具體成果。另一名知情人士透露，雙方官員都認為「戰略穩定符合雙方利益，這次訪問將讓戰略穩定的內涵更加明確」。此外，川普即將面對期中選舉，習近平則有下個月的中共二十屆五中全會與明年的中共二十一大，因此中美都將第二次川習會視為重大政治事件前的重要機會。

該人士指出，兩國競爭「非常激烈」，尤其是在AI領域，雙方正試圖「不時管理預期並釐清紅線」；川普與習近平也都必須處理各自體制內部的反對意見，避免訪問偏離軌道。

將AI對話納入貝森特與何立峰會議，私下被視為行程上的權宜安排，但這場對話如今面臨的政治環境已比最初提出時更加嚴峻。關注會談的人士擔心，若單獨舉行AI對話，議題可能從降低風險轉向半導體晶片、模型存取及出口管制。另有一名人士表示，中方也對美方處理AI對話的方式感到不滿，認為美方要求不僅旨在降低AI可能造成的危害，也意在限制中國發展自身AI能力。

消息人士表示，目前AI議題涵蓋半導體管制、模型蒸餾與智慧財產權、安全規範、網路安全及軍事限制。由於範圍廣泛、雙方期待又有分歧，相關人士不預期本輪能取得太多成果，AI安全是唯一可能有些交集的領域。與此同時，美國AI公司正「大力遊說」白宮採取更強硬立場，中方則預計將抵制美國任何試圖「對中國AI模型實施全球禁令」的行動。