中國官方報告：稀土、鎵、鍺等14種礦產儲量居世界第一

圖為江蘇連雲港一處港口，工人正在運送含稀土元素的土壤，準備出口。（路透資料照片）

在國際對於關鍵礦產出口管制日益關注之際，中國自然資源部11日公布的報告顯示，中國稀土 、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界首位。

官方11日發布的報告包含「中國礦產資源報告2026」和「全球礦業發展報告2026」。

根據中國自然資源部官網公布的報告摘編，「中國礦產資源報告2026」顯示，「十四五」期間，中國新發現戰略性礦產大中型礦產地398處，其中大中型油氣田225處，油氣新增探明地質儲量保持高位增長。銅、金、鉀鹽等礦產勘查取得歷史性突破，鋰、氦氣、高純石英等戰略性新興礦產勘查實現跨越式發展。「十四五」時期，全中國累計投入找礦資金逾5000億元（人民幣，下同），較「十三五」增長29.3%。

截至「十四五」末期，中國的稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一位；煤、鐵、錳、鈦、鋰、鋅、磷、菱鎂礦等9種礦產儲量居世界前四位。

官方強調，2025年礦產資源領域取得重要科技進展，「資源安全支撐能力穩步提升」。面向「十五五」，中國將持續推進新一輪找礦突破戰略行動，加強礦產資源勘查開發與生態保護統籌，「切實保障國家能源資源安全」。

值得注意的是，官方報告提到的諸多項礦產，近年都已受到中國收緊出口，例如針對「兩用物項」（涵蓋稀土）、鎵、鍺、鎢、鉬、銦等礦產都有相應的出口管制措施。

此外，官方報告也提及，在能源礦產方面，石油、天然氣和鈾礦實現重大找礦突破。「油鈾兼探」和「煤鈾兼探」取得重大成果。戰略性新興礦產方面也號稱取得重大找礦突破，一方面加大勘探力度探獲多個大型礦床，另一方面突破提鋰、提氦等關鍵核心技術，實現「向科技要資源」。

去年中國地質勘查投資1178.55億元，較上年增長1.6%，連續第五年實現正增長。全中國新發現非油氣礦產地200處，新發現礦產地數量排名靠前的礦種為金礦（16處）、鐵礦（11處）、煤礦（9處）、錳礦（8處）和鋰礦（8處）。油氣探勘取得重要進展，非油氣礦產方面，白雲鄂博、犛牛坪等礦區勘探取得重大突破，稀土資源量實現顯著增長，「進一步鞏固了我國全球稀土第一大國的地位」。

另外「全球礦業發展報告2026」指出，不同礦種差異性明顯：能源礦產需求整體放緩，石油供大於求，天然氣產消同步走高；大宗礦產各有分化；鎳、鋰等戰略性新興礦產普遍供大於求，貴金屬則是供應緊張，鉑金、白銀供不應求，黃金則是緊平衡。報告也提到發達經濟體重點築牢關鍵礦產供應鏈安全屏障，資源國強化資源主權，推動資源優勢轉化產業實力。礦業智慧化綠色化落地提速，AI找礦實現產業化。