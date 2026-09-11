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中等46國發起 國際打擊電信網絡詐騙聯盟江蘇成立

中國新聞組／北京11日電
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國際打擊電信網絡詐騙聯盟成立大會10日在江蘇連雲港舉行，中國公安部部長王小洪出席...
國際打擊電信網絡詐騙聯盟成立大會10日在江蘇連雲港舉行，中國公安部部長王小洪出席。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

國際打擊電信網絡詐騙聯盟在江蘇連雲港成立，46個創始國與多個國際組織參與，目標是以政府間合作遏制跨國電詐及關聯犯罪。

國際打擊電信網絡詐騙聯盟成立大會10日在江蘇連雲港舉行。來自46個創始國、34個觀摩國以及聯合國、國際刑警組織等4個國際組織的代表齊聚一堂，共同見證這一重要時刻。

綜合香港文匯報、新華社、中通社報導，會上，中國和越南、寮國、肯亞、柬埔寨、巴基斯坦、俄羅斯等聯盟發起國、創始國代表分別致辭、發言，國際刑警組織代表致賀辭。各方高度讚賞中國發起成立國際打擊電信網絡詐騙聯盟，並高度評價聯盟成立對維護全球公共安全的重大意義，對聯盟遏制電信網絡詐騙全球蔓延充滿信心和期待。

各方共同發布「關於成立國際打擊電信網絡詐騙聯盟的聯合聲明」。聲明指出，各國共同認識到電信網絡詐騙正在成為世界公害，建立一個以國際公約為基礎，更聚焦、更專業、更高效、更具行動性的政府間國際組織，對共同應對和打擊電信網絡詐騙及關聯犯罪，保護各國公民、法人及其他組織的安全與合法權益具有現實意義。

基於共同願景與共識，各方同意共同發起建立國際打擊電信網絡詐騙聯盟。據悉，聯盟由中國政府發起，旨在建立一個各國執法部門廣泛參與，以有效應對跨國電信網絡詐騙犯罪及關聯犯罪為核心職能，具有一定行動和協調能力、專業性的政府間國際組織。

2023年以來，中國加強與緬甸警務合作，全面清剿緬北邊境規模化電詐園區，共抓獲移交涉詐犯罪嫌疑人5.9萬餘名，徹底摧毀了緬北果敢「四大家族」犯罪集團。

此外，全球公共安全合作論壇（連雲港）2026年大會9日在江蘇連雲港舉行。本次大會年度主題為「團結推動公共安全治理 為動盪世界注入穩定力量」。國際刑警組織主席菲利普、聯合國負責維和事務的副秘書長拉克魯瓦致辭，部分國家和國際組織與會嘉賓作發言。

精華 FAQ

  • 聯盟成立大會於10日在江蘇連雲港舉行，並在全球公共安全合作論壇相關活動期間正式宣告成立，成為各國聯手打擊電詐的重要新平台。

  • 現場共有46個創始國、34個觀摩國，以及聯合國、國際刑警組織等4個國際組織代表出席，並由多國代表與國際刑警組織致辭或致賀。

  • 聯盟由中國政府發起，目的是建立更專業且具行動協調能力的政府間組織，聚焦打擊跨國電信網絡詐騙及關聯犯罪，並保護各國公民權益。

詐騙 柬埔寨 越南

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