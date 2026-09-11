外籍貨輪青島大火 涉事船廠長期服務全球船業巨頭

山東青島市北海造船廠。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 青島北海造船一艘外籍貨輪維修時起火，該公司同時在綠色船舶與修船領域表現突出，長期服務馬士基等國際船東。

山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪10日早在靠港維修期間發生大火，北海造船始建於1898年，是中國船舶集團直管二級單位，位於青島西海岸新區的海西灣造修船基地。該公司以造船為核心，協同發展修船、海工、特種船艇、特種裝備等業務，是中國重要的船舶與海洋工程裝備製造企業。

大公報報導，經查詢北海造船官方網站信息獲悉，該公司近年來在綠色船舶領域持續發力，手持訂單已覆蓋LNG雙燃料、氨雙燃料、甲醇雙燃料、甲醇／乙醇／燃油三燃料等綠色動力船型，綠色船舶佔比超過80%。9月1日，北海造船聯合中船貿易為新加坡 東太平洋航運公司（EPS）建造的三艘21萬噸LNG雙燃料散貨船舉行命名暨交船儀式。自2023年8月首次合作以來，北海造船與EPS累計簽訂14艘21萬噸系列綠色散貨船訂單。

在修船業務方面，北海造船長期服務丹麥航運龍頭馬士基等國際頭部船東。信息顯示，截至2026年8月，公司已累計為馬士基完成195艘船舶的修理改裝工程，涵蓋常規塢修、洗滌塔加裝等工程，在國內外修船行業享有較高聲譽。

就在9月1日，北海造船還啟動了2026年度「質量月」活動，並特別強調要基於風險思維提升設計質量可靠性，為產品建造及交付提供堅強保障。「要全面梳理各項質量問題，識別共性問題，徹底根治。」