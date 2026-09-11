外籍貨輪在青島檢修起火釀25死 習近平震怒被猜有內情

一外籍貨船10日在中國船舶集團青島北海造船有限公司檢修過程中，發生火災。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 青島北海造船廠一艘外籍貨輪檢修時起火，官方稱造成25死5傷；因傷亡資訊遲遲才公布，且涉事船具中國背景，網上質疑瞞報與「影子船隊」說法。

山東青島市北海造船有限公司一艘外籍貨輪10日早在靠港維修期間起火，據官方通報，目前造成25人死亡、5人受傷。中國國家主席習近平 10日特別指示，要求盡速查明事故原因，依法嚴肅追責。由於是在習近平指示後，官方才開始「擠牙膏式」公布傷亡失聯數字，且迄未公開災情細節，引來匿報質疑；加上該船為散貨船，懸掛賴比瑞亞國旗，但是中國船東，且抵達青島維修已十天，被質疑內情不單純。有爆料稱該船疑屬「影子船隊」，未獲證實。

據央視發布官方通報，事故發生於上午11時15分許，明火於下午2時30分左右撲滅。船上共42人，其中12人安全撤出、5人受傷，25人一度失聯，後均被尋獲，已無生命體徵。尚未公布死者國籍及身分。五名傷者目前生命體徵平穩。

據現場流出的視頻，貨輪冒出煙霧直衝天際，規模甚大。附近一位攤主稱，「沒有明火，也沒有爆炸聲，只有煙」，先是看見一輛接一輛消防車趕來，看了央視新聞報導才知發生火災；看來火勢不大，不知為什麼會有25人死亡，船身多處焚毀。

據央視報導，救援人員須從狹窄艙門，下到貨輪底艙展開工作。青島市消防救援支隊指揮助理郝翔指出，救援難度主要在於艙內充滿煙氣及高溫環境，「艙內的樓梯很滑，被困人員不好搬運，有的人在夾縫裡，有的在水裡，要把他們撈上來。」

據現場視頻，涉事貨輪船名為「OCEAN MELODY」號，是散裝貨船，船齡20年，懸掛賴比瑞亞國旗，載重噸位為5萬5742噸。AIS（船舶自動識別系統）紀錄顯示，該船8月31日抵達青島，隨後進入北海造船廠，9月9日進入船塢，進塢不到24小時就起火。該貨輸由上海馭洋鯤鵬船舶管理有限公司管理，登記船東為惠利海運有限公司，均為中國公司。

事故發生後，習近平對事故作出指示，要求抓緊搜救失聯人員，妥善做好善後安撫等工作，並盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任；同時要求各地區有關部門深入排查整治各類火災隱患，堅決遏制重特大事故發生。國務院總理李強也作出批示，要求全力救治傷員、做好善後處置工作、嚴防次生災害。應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。

由於此事件是在習近平指示後，中國各媒體才跟著央視發布官方通報的傷亡失聯數字，而且是「擠牙膏式」的一點一點發布，在網上引發諸多猜測，質疑官方瞞報。

X平台上出現爆料，稱官方迄今未全面公開災情細節，疑該貨輸是中國的影子船隊，掛賴比瑞亞的外殼，表面運輸各類礦料，實則是給俄羅斯的無人機原料；船上大都外籍船員，「內部已經討論給死亡人員每人賠償1000萬美元(約6707萬人民幣)，前提是簽保密協議。」但未獲證實。