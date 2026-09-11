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習近平12日訪印度出席金磚峰會 料難突破「信任赤字」

記者陳宥菘／綜合報導
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中國國家主席習近平（右）9月12日至13日出席在印度舉行的金磚國家會議，這是他暌...
中國國家主席習近平（右）9月12日至13日出席在印度舉行的金磚國家會議，這是他暌違七年後再訪印度。左為印度總理莫迪。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

習近平將赴印度出席金磚峰會，並可能與莫迪會晤，但學者認為中印關係仍受信任赤字制約，經貿與雙邊突破空間有限。

中國外交部10日證實，中國國家主席習近平本周末將赴印度出席金磚國家領導人會晤，這將是習近平七年來首次到訪印度，官宣內容並未提及習近平會對印度國事訪問，而且距上次迄今已整整12年。中印學者認為，中印之間仍存在嚴重的「信任赤字」，兩國關係不太可能取得重大突破。

中國外交部官網10日晚6點宣布，應印度總理莫迪邀請，習近平將於9月12日至13日赴印度新德里出席金磚國家領導人第18次會晤。此前，多家外媒及港媒早已報導習近平將訪問印度，但直到10日下午3點的外交部記者會，發言人郭嘉昆仍稱「沒有可提供的訊息」。

習近平上一次赴印度是2019年10月，當時應莫迪邀請出席中印領導人第二次非正式會晤；上一次對印度國事訪問則是2014年。香港南華早報指出，預計習近平將在本次金磚峰會期間與莫迪舉行會晤；路透早前報導，習近平極可能率領400名官員與會。

習莫兩人本月初才在吉爾吉斯舉行的上海合作組織峰會同場開會，但未舉行雙邊會晤。上一次習莫會是在去年8月31日上合組織天津峰會期間舉行，習近平當時喊出，實現「龍象共舞」應當是中印雙方的正確選擇，中印關係也相應出現改善，包括恢復直航、重啟邊境貿易等。

中印關係在2020年加勒萬河谷爆發流血衝突後惡化，儘管2024年達成脫離接觸安排，兩國關係趨於改善，但根據路透報導，復旦大學南亞研究中心副主任林民旺認為，中印關係不太可能取得重大突破。印度智庫觀察家研究基金會副會長潘特則直言，中印之間仍存在嚴重的「信任赤字」。

據報導，習近平此訪有望進一步推動中印外交關係回暖，但目前鮮有跡象顯示兩國經貿關係將隨之改善，企業仍面臨投資項目受監管規定掣肘、簽證審批延誤，以及工業設備受到限制等障礙。

精華 FAQ

  • 中國外交部證實，習近平將於9月12日至13日前往印度新德里，出席金磚國家領導人第18次會晤，這也是他7年來首次到訪印度。

  • 報導指出，中印在2020年加勒萬衝突後累積嚴重信任赤字，雖然2024年後關係回暖，但學者仍認為雙方難在峰會期間取得重大實質突破。

  • 兩國近來已恢復直航、重啟邊境貿易，外交互動也趨於升溫；但企業仍面臨投資審批、簽證延誤與設備限制等障礙，經貿改善有限。

習近平 印度

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