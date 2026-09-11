APEC峰會11月17日深圳登場 習近平、川普料三會

華府日前表示，中國國家主席習近平(右)預計9月24日訪問華府與美國總統川普（左）會面。圖為今年5月習川會。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年APEC相關峰會將落地深圳，外界關注習近平與川普可能在會期內三度會面，且北京也被指願意斡旋川普與金正恩重啟對話。

2026年亞太經濟合作組織（APEC ）工商領導人峰會，敲定於11月17日至18日在深圳舉辦。美中領導人有望延續今年5月北京「川習會」、9月24日美國「川習二會」後，於11月的APEC峰會再上演「川習三會」。

新華社報導，從中國貿促會獲悉，這屆工商峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，由中國貿促會主辦，將邀請APEC經濟體政商界代表約1000人，針對亞太自貿區建設、互聯互通、人工智慧、可持續發展等議題開展交流討論，為促進亞太經濟增長建言獻策。另據港媒報導，多名知情人士表示，中國願意當中間人，協助促成美國總統川普 與北韓領導人金正恩再次會面。

外界預期，中國國家主席習近平 與美國總統川普將於APEC峰會期間會面。俄羅斯克里姆林宮則稱總統普亭會赴深圳出席APEC，並稱有機會舉行俄中美三方會晤。人民日報此前報導，第33次APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日在深圳舉辦，並將配套舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。

另外，習近平即將前往華府出席中美雙邊峰會之際，香港南華早報報導，多名知情人士表示，中國願協助促成川普與金正恩再次會面，並在重啟美朝外交中發揮「積極」且「建設性」作用。這凸顯北京希望繼續在朝鮮半島事務及相關談判扮演核心角色。

但消息人士指出，中國不會無條件推動川普與金正恩再次會面。北京在採取進一步行動前，將先評估美方對川金會的具體目標，以及這場峰會可能取得哪些成果。

一名消息人士表示，中國希望促成川金會面，因為北京可將平壤視為對華府交涉時的一項籌碼。不過，只有在中國自身利益獲得保障情況下，北京才會推動川金再次會面。

知情人士表示，川普與習近平5月於北京會面後，相關規畫開始加速。川普近來多次向北韓釋出試探訊號，希望恢復第一任期時的領袖外交。

北京願考慮協助重啟美朝外交，也與北韓與俄羅斯關係持續加強有關。消息人士認為，若川金再次談判，北韓可能提出解除或放寬制裁，以及要求美國承認北韓核武國家地位等條件。