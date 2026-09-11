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鋪路川習會 中美先談300億美元對等降稅 中購黃豆給面子

記者張鈺琪陳宥菘／綜合報導
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中美貿易戰聚焦美國大豆。（新華社）
中美貿易戰聚焦美國大豆。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

川習會前，中美加速經貿互動，中方磋商300億美元對等降稅框架，同時大舉採購美國黃豆，並透過高層會談與企業交流為雙邊關係暖場。

中美元首川習會新一輪互動前，雙方經貿磋商持續推進。中國商務部10日表示，中美經貿團隊正在就300億美元(約2012億人民幣)對等降稅框架安排進行磋商。路透則披露，中國本周已採購約100萬噸美國黃豆，今年總量近白宮宣稱每年承諾量一半，為川習會鋪路。

中國商務部發言人黃玲10日在例行記者會表示，中美雙方經貿團隊認真落實兩國元首北京會晤達成的共識，正在就300億美元對等降稅框架安排進行磋商，爭取早日落地實施。另，中國外交部10日在記者會上有媒體提及中美「高層交往」問題時，發言人郭嘉昆回應，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持著溝通。

美國總統川普7月曾表示，中國國家主席習近平將於9月24日訪問華府，但中方迄今尚未正式確認日期。美國貿易代表葛里爾本月3日則透露，習近平訪美期間，中美可能就農業及非關稅貿易壁壘發布相關消息。

今年5月，川普訪中並與習近平在北京會晤後，中美同意建立貿易理事會和投資理事會。中國商務部當時表示，雙方原則同意在貿易理事會項下，討論同等規模產品的對等降稅框架，規模各為300億美元或更多，雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。7月，中方再表示，雙方正就具體降稅安排徵求意見。

與此同時，路透10日引述4名交易商報導，中國本周購買約100萬噸美國黃豆，使今年中國購買美國黃豆總量，接近白宮所稱每年2500萬噸採購承諾的一半。一名駐亞洲交易商表示，過去幾天中儲糧的採購量有所增加，「他們是在習近平訪美前進行採購」。報導指，中國購買美國黃豆，可能有助加強與華府的貿易及外交關係。

中國國家發改委10日則在北京與包括亞馬遜雲、Nvidia(輝達，另譯英偉達)在內的60多家美國在華跨國企業舉行高層圓桌會，並向其介紹「十五五」時期中國利用外資政策情況，強調「共謀新發展」。此舉被視為在習近平訪美前，為兩國關係營造氛圍。

另，上海美國商會10日發布中國商業環境調查報告，在陸美企有58%受訪者對中國未來5年前景持樂觀態度，較去年上升17個百分點。顯示隨中美兩國尋求穩定關係，美國企業的擔憂已有減輕。

精華 FAQ

  • 中國商務部表示，中美經貿團隊正就300億美元對等降稅框架安排進行磋商，目標是盡快落地實施，並延續北京會晤後的共識。

  • 路透引述交易商稱，中國本周約採購100萬噸美國黃豆，使今年總量接近白宮所稱年度承諾的一半，被視為為川習會與貿易關係降溫鋪路。

  • 文中提到中方強調元首外交溝通、發改委與60多家美國在華企業座談，上海美國商會調查也顯示美企對中國前景轉趨樂觀，顯示氛圍正在改善。

川習會 商務部 白宮

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