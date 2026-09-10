比照川普帶CEO團訪中 港媒：習近平擬帶科技巨頭訪美

川普總統（左）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席國宴。（路透）

中國國家主席習近平 9月下旬將赴美國事訪問，中美雙方正加緊敲定這場備受關注行程的細節。南華早報11日獨家報導，中方正考慮安排一批頂尖科技、電動車和航太企業高階主管隨行。

消息人士表示，代表團具體安排仍在敲定，中方挑選成員時以今年稍早隨川普 總統訪中的美國企業執行長代表團為參考，因此預計涵蓋科技、金融、電動車和航太產業的企業領袖。

川普5月前往北京時，超過12名美國頂尖企業執行長隨行，包括特斯拉、蘋果、輝達和波音 的負責人。消息人士指出，北京目前尚未正式承諾讓企業領袖陪同習近平訪美，但中美都以對等原則看待這次訪問的各項安排，包括商業代表團的組成。

消息人士表示，中方規劃的隨行名單將包括頂尖科技企業高階主管，習近平23日至25日訪美期間也安排企業領袖交流活動。不過，預計加入代表團的數名中國商業巨頭尚未取得美國簽證，北京正敦促華府加快審批程序。

今年第二場川習會正值兩大強權在人工智慧（AI）議題上的緊張關係升高之際，外界對取得突破的期待仍然不高。消息人士表示，陪同習近平訪美的中國代表團將「更著重於觀感，而非具體成果」，並指出中國對美投資仍存在摩擦。

峰會相關談判可能持續到最後一刻。消息人士表示，北京與華府計畫在未來幾天安排中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特會面，時間就在習近平出訪前不久。兩人5月也曾在川普抵達北京前幾天於首爾會面，處理棘手的經貿問題，當時被廣泛視為川習峰會的前奏。

何立峰與貝森特此次預計討論5月峰會敲定的關鍵事項，包括AI對話，以及管理商業往來與投資准入的貿易委員會和投資委員會。消息人士表示，貿易談判可能取得一些進展，但投資委員會談判因華府強烈反對而陷入停滯。北京原本希望華府列出對中國投資開放的產業，但華府傾向逐案審查。儘管如此，中美雙方仍高度重視習近平這次對等回訪，並視為穩定雙邊關係的重要機會。