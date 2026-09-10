我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

香港支聯案 鄒幸彤遭判7年3個月：我無罪可悔

比照川普帶CEO團訪中 港媒：習近平擬帶科技巨頭訪美

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席國宴。（路透）
川普總統（左）與中國國家主席習近平5月14日在北京人民大會堂出席國宴。（路透）

中國國家主席習近平9月下旬將赴美國事訪問，中美雙方正加緊敲定這場備受關注行程的細節。南華早報11日獨家報導，中方正考慮安排一批頂尖科技、電動車和航太企業高階主管隨行。

消息人士表示，代表團具體安排仍在敲定，中方挑選成員時以今年稍早隨川普總統訪中的美國企業執行長代表團為參考，因此預計涵蓋科技、金融、電動車和航太產業的企業領袖。

川普5月前往北京時，超過12名美國頂尖企業執行長隨行，包括特斯拉、蘋果、輝達和波音的負責人。消息人士指出，北京目前尚未正式承諾讓企業領袖陪同習近平訪美，但中美都以對等原則看待這次訪問的各項安排，包括商業代表團的組成。

消息人士表示，中方規劃的隨行名單將包括頂尖科技企業高階主管，習近平23日至25日訪美期間也安排企業領袖交流活動。不過，預計加入代表團的數名中國商業巨頭尚未取得美國簽證，北京正敦促華府加快審批程序。

今年第二場川習會正值兩大強權在人工智慧（AI）議題上的緊張關係升高之際，外界對取得突破的期待仍然不高。消息人士表示，陪同習近平訪美的中國代表團將「更著重於觀感，而非具體成果」，並指出中國對美投資仍存在摩擦。

峰會相關談判可能持續到最後一刻。消息人士表示，北京與華府計畫在未來幾天安排中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特會面，時間就在習近平出訪前不久。兩人5月也曾在川普抵達北京前幾天於首爾會面，處理棘手的經貿問題，當時被廣泛視為川習峰會的前奏。

何立峰與貝森特此次預計討論5月峰會敲定的關鍵事項，包括AI對話，以及管理商業往來與投資准入的貿易委員會和投資委員會。消息人士表示，貿易談判可能取得一些進展，但投資委員會談判因華府強烈反對而陷入停滯。北京原本希望華府列出對中國投資開放的產業，但華府傾向逐案審查。儘管如此，中美雙方仍高度重視習近平這次對等回訪，並視為穩定雙邊關係的重要機會。

精華 FAQ

  • 中方希望比照川普今年5月訪中時的做法，安排科技、金融、電動車與航太產業領袖同行，以凸顯商業互動與對等安排，也讓訪問更具觀感與象徵效果。

  • 消息人士指名單可能包括頂尖科技、電動車與航太企業高階主管，且習近平23日至25日訪美期間，還規劃與企業領袖交流活動，以強化雙邊商務接觸。

  • 何立峰與貝森特預計在訪前會面，討論AI對話、貿易委員會及投資委員會等議題；其中貿易談判或有進展，但投資准入因華府反對而停滯。

習近平 川普 波音

上一則

梅姨視頻曝光 落網前擺攤賣水果 前夫斥拋子離家40年

下一則

港支聯案 鄒幸彤判7年3個月、李卓人7年、何俊仁5年2個月

延伸閱讀

期中選前送白宮經濟成果 習近平將帶大型企業團訪美

期中選前送白宮經濟成果 習近平將帶大型企業團訪美
南早：中美貿易休戰幾乎肯定延長 習近平9月訪美擬帶企業大咖

南早：中美貿易休戰幾乎肯定延長 習近平9月訪美擬帶企業大咖
路透：習近平擬率領大型商業代表團隨同訪美

路透：習近平擬率領大型商業代表團隨同訪美
習近平將率團訪美 學者：美方制裁清單是重點議題

習近平將率團訪美 學者：美方制裁清單是重點議題

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？
川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元