美控6中企「惡意蒸餾」中商務部反駁：於事無憑於法無據

包括阿里巴巴和月之暗面在內的6間中國人工智能公司，被指控「惡意」抄襲美國AI企業的技術。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美國三機構指控6家中國AI企業系統性蒸餾美國模型。

美國三機構指控6家中國AI企業系統性蒸餾美國模型。 重點二： 中國商務部反駁指控無據，批評美方政治化技術問題。

中國商務部反駁指控無據，批評美方政治化技術問題。 重點三：中美AI安全對話前夕交鋒，外界視為美方施壓談判。

美國國家安全局等三機構8日點名阿里巴巴 、DeepSeek （深度求索）等六家中國AI企業在中國政府知情下「系統性」蒸餾美國AI模型，引發中國不滿，昨反駁稱指控於法無據，警告美方若以打擊蒸餾為名遏壓中國AI企業，中方「必將堅決採取措施予以反制」。由於美方提出這項指控時值中國國家主席習近平與美國總統川普預計9月24日於華盛頓會晤前，中美還準備舉行AI安全對話，有分析將美方此舉視為是給中方的「下馬威」以增加談判籌碼，引發關注。

據美國之音報導，美國聯邦調查局、國家安全局和網路安全及基礎設施安全局8日發布18頁聯合網路安全公告警告說，六家中國人工智能公司，涉嫌通過大規模「知識蒸餾」(knowledge distillation)提取美國先進模型的能力，以降低自身模型的研發和訓練成本。並指這些行動至少從2024年底持續至今，涉及數百萬次交互或請求，以及從Claude、ChatGPT、Gemini和Grok等美國前沿模型取得的數十億詞元。

被公開點名的六家公司分別是DeepSeek、月之暗面、阿里巴巴、MiniMax、階躍星辰和Z.AI。Z.AI的運營實體是北京智譜華章科技有限公司，通常也被稱為智譜AI。

美方稱，這些中國企業正在「以工業規模開展具有攻擊性、惡意和針對性的蒸餾活動」，而且有關行動「很可能是在中國政府知情的情況下」進行。

中國商務部 發言人9日對此表示，美方所謂中國人工智慧企業從事「工業規模」蒸餾美模型的指控，於事無憑，於法無據。美方此舉是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準。美方相關公告是其在人工智慧領域推行科技霸權、搞算力壟斷，打壓競爭的又一明證。

發言人說，蒸餾是人工智慧領域各個模型間互相學習的通行做法，可以幫助模型提升學習效率，實現人類知識的更高效利用，對各國發展人工智慧產業、更廣泛惠及發展中國家和社會大眾有積極意義。美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。美方又體現雙重標準，且是典型的以打擊蒸餾為名，行產業壟斷之實，且有為美個別人工智慧企業設置地域限制等霸王條款背書之嫌。

發言人還說，中美兩國元首已同意開展人工智慧政府間對話。但若美方以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國人工智慧企業的行動，中方必將堅決採取措施予以反制。

美國之音報導稱，美國這份公告發布時間就在川普與習近平會面之前，美中雙方還在準備舉行人工智能安全對話。中國企業大規模提取美國模型能力有可能將與知識產權保護、模型訪問限制及軍事用途成為兩國AI對話中討論的議題。

美國國安局等3機構指控包括阿里巴巴、DeepSeek等中國AI企業「系統性」蒸餾美國AI模型。中國商務部9日反駁相關指控指，美方稱中國人工智慧企業從事「工業規模」蒸餾美模型的指控，「於事無憑，於法無據」。 （美聯社）

中國人工智能公司深度求索發布的Deepseek和月之暗面發布的KIMI模型的標誌。(路透)