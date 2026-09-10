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美促福特切斷與中企合作 遭嗆：企圖博眼球的錯誤之舉

記者林宸誼／綜合報導
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美運輸部長達菲表示，福特必須減少對中國汽車企業的依賴，並提升本土汽車產業的獨立自...
美運輸部長達菲表示，福特必須減少對中國汽車企業的依賴，並提升本土汽車產業的獨立自主與完整性。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國運輸部長要求福特切斷與中國企業合作。
  • 重點二：福特反批此舉為博眼球，稱正投資美國本土電池。
  • 重點三：中國使館籲美方尊重市場規則，勿將經貿政治化。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）致函福特汽車首席執行官法利（Jim Farley），要求法利放棄與中國企業的戰略夥伴關係並削減聯合項目。達菲指依賴中國技術威脅到國家安全，並導致美國就業崗位流失。福特則以聲明回應，達菲的信件是「企圖博取眼球的錯誤之舉」，福特稱，當其他公司繼續進口中國電池時，福特正在投資在美國本土生產電池，並強調「福特擁有該工廠，控制營運並雇用員工。

另外，美國汽車業規模最大的行業協會「美國汽車創新聯盟」（Alliance for Automotive Innovation）致函國會參眾兩院兩黨領袖，敦促美國國會在年底前立法，永久禁止中國汽車及相關網聯軟硬體進入美國市場，理由是這些產品威脅美國經濟和國家安全。

據俄通社，中國駐美使館發言人劉暢，就美國運輸部要求福特汽車終止與中國企業合作一事時表示，呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，摒棄意識形態偏見，停止將經貿議題政治化，為兩國經貿合作營造良好環境。劉暢指，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護其穩定健康發展符合兩國人民根本利益，也是國際社會的普遍期待。

俄通社稱，劉暢回應，中方認為，美國將國內經濟問題歸咎於外部因素無助於解決自身困境，其單邊制裁行為嚴重背離市場經濟原則。「中國堅持主張，國與國之間的對話應建立在相互尊重、平等互利的基礎之上。」

路透報導，達菲寫給法利的信稱，「福特公司必須表現出企業責任感，將美國汽車生態系統的長期可持續性和技術自主權置於短期協議或可疑的外國聯盟之上。」

達菲對福特依賴中國技術和合作夥伴表示擔憂，他批評，福特在密西根州工廠使用寧德時代的技術、與吉利在西班牙結盟、與比亞迪進行談判；以及推遲林肯品牌的生產從中國轉移到美國。達菲呼籲這家汽車巨頭做出有利於技術主權的選擇。

達菲在信中進一步批評了福特旗下豪華車款品牌林肯汽車，將包括航海家在內的高階林肯車型的組裝工作從中國遷回美國的時間推遲到2030年，這一決定「不可接受」，並表示這將使美國多年來對中國製造業的依賴持續下去，並剝奪美國技術工人的就業機會。信尾，達菲要求法利將工作重心轉移到維護美國技術主權上，重新調整供應商選擇，轉向友好國家，並將長期可持續性置於可疑的外國聯盟之上。

精華 FAQ

  • 達菲認為福特依賴中國技術與合作夥伴，會威脅美國國家安全、削弱技術自主權，並造成美國就業流失，因此要求其重新調整供應鏈與合作方向。

  • 福特表示，這封信是「企圖博取眼球的錯誤之舉」，並強調公司正投資在美國本土生產電池，且由福特掌握工廠、營運與僱用員工。

  • 發言人劉暢呼籲美方尊重市場經濟與公平競爭原則，停止將經貿問題政治化，並指出中美經貿關係本質上是互利共贏，應在相互尊重下對話。

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