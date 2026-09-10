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擱置12年…新鴨綠江大橋將啟用 分析：中朝邁新階段

中國新聞組／北京10日電
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南韓分析機構9日披露，北韓正加緊完成新鴨綠江大橋北韓方這一側工程，顯示這座擱置多...
南韓分析機構9日披露，北韓正加緊完成新鴨綠江大橋北韓方這一側工程，顯示這座擱置多年的跨境大橋可能即將啟用；圖為民眾8月29日在遼寧丹東一側的鴨綠江邊釣魚。 （中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新鴨綠江大橋已接近完工，朝鮮一側施工近月明顯加速。
  • 重點二：這座跨境公路橋連接丹東與新義州，象徵中朝關係進入新階段。
  • 重點三：習近平致賀金正恩並強調中朝將持續推動關係高水準發展。

一家南韓衛星影像分析機構9日表示，朝鮮連接中國的鴨綠江跨境大橋工程已接近完工。這座名為「新鴨綠江大橋」的橋梁橫跨鴨綠江，這條河流也是中朝兩國的天然邊界。大橋計畫連接中國東北部城市丹東的自由貿易區與朝鮮新義州市。因此，這意味著這座全長約3公里、始建於2010年代初的跨境公路橋梁可能即將正式啟用。

中國一側的橋梁工程早在2014年就已經完工，但此後整個項目一直處於停滯狀態，近幾個月來，朝鮮一側施工明顯加快。

法廣網報導，南韓衛星影像分析公司SI Analytics表示，朝鮮一側的海關及邊境檢查設施預計將在本月基本完工。「朝鮮運用了其標誌性的『速度戰』戰術，僅用了4個月時間，就完成了一個已經停滯12年的項目。」目前，橋面鋪裝、周邊景觀建設以及附屬建築物的拆除工作也即將完成。

路透稱，這座大橋被視為中朝關係進入新時代的象徵，中國正在努力推動朝鮮進行以出口為導向的經濟改革。

隨著兩國關係出現緩和，大橋建設在中國國家主席習近平6月訪問朝鮮之後重新啟動。與此同時，中朝兩國也恢復了兩國首都之間的客運鐵路和直飛航班。

今年5月，衛星圖像顯示，在這座尚未開放的新大橋中國一側，已經施畫了「卡車通行道」和「客車通行道」等道路標線。

7日，朝鮮和俄羅斯為兩國首座公路大橋舉行啟用儀式。雙方將這座大橋稱為深化兩國戰略夥伴關係的重要一步。

另一方面，習近平9日就北韓國慶78周年，向北韓領導人金正恩致賀電。習近平向金正恩表示，中朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦。「維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。」

根據北韓官媒朝中社公布的文告，習近平表示，願同金正恩一道努力，「繼續加強對兩黨兩國關係的戰略引領，攜手推動各自黨和國家事業發展，持續增進兩國人民的福祉和友誼，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻」。

另據新華社，中國全國人大常委會副委員長彭清華，8日出席北韓駐中使館舉行的建國78周年招待會。他與北韓駐中大使李龍男分別致詞，均表示將貫徹落實兩黨兩國最高領導人共識，推動中朝關係高水準發展。

南韓分析機構披露，北韓正加緊完成新鴨綠江大橋一側工程，顯示這座擱置多年的跨境大橋...
南韓分析機構披露，北韓正加緊完成新鴨綠江大橋一側工程，顯示這座擱置多年的跨境大橋可能即將啟用。圖為遼寧丹東的新鴨綠江大橋全景。（取材自朝鮮日報中文版）

精華 FAQ

  • 南韓衛星影像分析機構指出，大橋整體已接近完工，朝鮮一側海關與邊檢設施也快完成。由於橋面鋪裝、景觀與附屬建物拆除接近收尾，外界推估可能很快正式啟用。

  • 因為它連接中國丹東自由貿易區與朝鮮新義州，代表跨境交通與經貿往來可能擴大。路透認為，這顯示中朝關係進入新階段，也呼應北京推動朝鮮走向出口導向改革的期待。

  • 在習近平6月訪朝後，大橋建設重新啟動，中朝也恢復首都間客運鐵路與直飛航班。9日習近平再向金正恩致賀電，重申維護與發展中朝關係是中國既定方針。

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