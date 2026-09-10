空巴預測：中國20年內客機需求逾8000架

空巴預計未來20年內中國須增加8800餘架飛機。圖為空巴在天津啟用第二條A320系列飛機總裝線。（中新社）

歐洲飛機製造商空中巴士8日在北京發布的全球航空市場預測顯示，到2045年，中國的在役客機機隊將增至9860架，這意味著未來20年大陸將需要8830架新客機，包括7480架新的單通道飛機和1350架新的寬體飛機。

中新社報導，空巴 全球航空市場預測負責人弗朗索瓦．卡巴萊在當日舉行的空巴媒體交流會上表示，儘管面臨地緣政治和宏觀經濟方面的挑戰，民航業依然展現出較強的韌性。城市化進程的推進等正促使航空公司拓展航線網絡，不僅拓展了傳統市場，還在新興的中小城市對之間建立起新的連接。空巴全球執行副總裁、空巴中國首席執行官徐崗說，「中國是全球航空市場的基石，也是空巴最大的單一市場」。

空巴方面預測，中國的航空旅客周轉量將以5.2%的年複合增長率持續攀升，從去年的1.7兆收入客公里增至2045年的4.6兆收入客公里。中國人均年乘機次數將從去年的零點五次增加到2045年的1.4次。

空巴還預測，到2045年，中國的在役客機機隊將增至9860架。為滿足這一需求，未來20年，中國將需要8830架新客機，包括7480架新的單通道飛機和1350架新的寬體飛機。其中，4960架單通道飛機和800架寬體飛機預計將用於機隊擴張，而2520架單通道飛機和550架寬體飛機將用於替換老舊機型。

空中巴士目前在天津建有總裝廠。數據顯示，截至今年8月底，中國近30家航空公司共運營著2370架空巴民用飛機，市佔率超過50%。