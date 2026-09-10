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捕捉15.6萬中性氫星系 「中國天眼」發表2期觀測成果

中國新聞組／綜合報導
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位於貴州平塘縣的「中國天眼」已經建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫；。圖為...
位於貴州平塘縣的「中國天眼」已經建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫；。圖為今年5月7日拍攝的「中國天眼」全景。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國天眼FASHI發布第2期資料集，建成全球最大中性氫星系樣本庫。
  • 重點二：此次巡天捕捉15.6萬個星系，覆蓋近半個天穹並刷新世界紀錄。
  • 重點三：資料將助研究星系演化、暗物質分布與宇宙大尺度結構。

由中國科學院國家天文台姜鵬團隊牽頭的「中國天眼」中性氫巡天項目（FASHI），發布第二期資料集FASHI DR2，建構起當今世界規模最大的中性氫星系樣本庫，相關成果8日發表在學術期刊《中國科學：物理學、力學與天文學》。

新華社報導，該項成果由大陸多家科研單位聯合完成，將為世界天文學研究提供關鍵的中國觀測樣本。

中性氫是宇宙古老的基礎物質，被視作星系的「建築原料」，它發出的21釐米輻射訊號，能夠穿透星際塵埃，傳遞宇宙深處資訊。此次發布的資料集共捕捉到15.6萬個中性氫星系，巡天覆蓋近半個天穹，樣本數量是先前國際巡天望遠鏡的五倍，相較首期資料的近四倍，再次刷新世界紀錄。

科技日報稱，FAST用兩年時間，兩度刷新了美國Arecibo望遠鏡ALFALFA（阿雷西博望遠鏡「阿爾法爾法」中性氫巡天項目）保持近20年的紀錄，將探測源數量推至五倍規模，讓FAST完成了從「世界紀錄保持者」到「核心參考樣本」的跨越。

中新社引述研究團隊表示，「中國天眼」最新發布的這15.6萬個星系的氣體「身分證」，預計將在多個天文學前沿領域發揮作用。在星系演化領域，為研究氣體吸積、恆星形成反饋與星系演化提供直接觀測約束，人類可以完整地追蹤一個星系「呼吸」的全過程。

同時，依憑這批資料，科研團隊把近鄰宇宙中性氫密度測量精度提升至0.6%。這些樣本將幫助科研人員解開星系演化、暗物質分布、宇宙大尺度結構等謎題，還可為下一代射電望遠鏡研究提供重要參考。

精華 FAQ

  • 由姜鵬團隊牽頭的FASHI發布第2期資料集FASHI DR2，建立全球最大中性氫星系樣本庫，相關成果已發表於《中國科學：物理學、力學與天文學》期刊。

  • FASHI DR2共捕捉到15.6萬個中性氫星系，巡天範圍接近半個天穹，樣本數量是先前國際巡天望遠鏡的5倍，較首期資料也大幅增加。

  • 這批資料可幫助研究氣體吸積、恆星形成反饋與星系演化，並提升近鄰宇宙中性氫密度測量精度到0.6%，同時支援暗物質與宇宙大尺度結構研究。

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