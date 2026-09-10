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官方指「縱容子女謀取私利」 前內蒙書記孫紹騁被雙開

記者賴錦宏／即時報導
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中共前內蒙書記孫紹騁被「雙開」。（取材自錫林浩特市委宣傳部微博）
中共前內蒙書記孫紹騁被「雙開」。（取材自錫林浩特市委宣傳部微博）

中共中央紀委國家監委發出通報稱，中國全國人大社會建設委員會副主任、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁因家風不正，對家人失管失教，縱容子女謀取私利等罪名，被開除中共黨籍和公職（即雙開）。他甫卸任內蒙古書記後4個月，今年1月底就被中紀委調查，受到輿論矚目。

新華社報導，中國官方通報稱，孫紹騁喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹落實中共中央重大決策部署打折扣、搞變通，履行全面從嚴治黨主體責任和第一責任人責任不力，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，貪圖享樂；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部職務晉升、職工錄用等工作中違規為他人謀利。

通報指出，孫紹騁「廉潔底線失守，縱容、默許子女利用其職務影響謀取私利，利用職權為親屬的經營活動謀取利益；違規干預及插手司法活動；家風不正，對家人失管失教；利用職務便利為他人在工程審批、工程承攬等方面巨額財物。」

通報並稱，孫紹騁嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，在中共十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。「中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，依規定決定給予孫紹騁開除黨籍及公職處分；終止他中共二十大代表資格；收繳他違紀違法所得；將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。給他開除黨處處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。」

公開資料顯示，66歲的孫紹騁是山東海陽人，是法學博士。早年在中國民政部任職長達28年，官至副部長。2012年首次空降地方，擔任山東省副省長；2014年二度跨省，任山西省委常委、統戰部部長，山西省委常委、副省長。他2017年回到北京任民政部副部長、中共黨組副書記，國土資源部黨組書記、副部長等職。

2018年3月孫紹騁擔任新組成的退伍軍人事務部首任部長、中共黨組書記，2022年4月任內蒙古自治區黨委書記，至2025年9月卸任，10月任全國人大社會建設委員會副主任委員，直至今年1月官宣任。

精華 FAQ

  • 官方指他喪失理想信念、違反多項紀律，且家風不正，縱容子女利用其職務影響謀取私利，並利用職權為親屬經營活動牟利，最終被開除黨籍和公職。

  • 通報提到他對抗組織審查、搞迷信活動，違規收禮、出入私人會所、接受宴請，還在幹部晉升和錄用中為他人謀利，並干預司法與收受巨額財物。

  • 孫紹騁早年長期在民政部任職，之後歷任山東、山西和中央多個職務，2018年任退伍軍人事務部首任部長，2022年出任內蒙古自治區黨委書記，後轉任全國人大職務。

中共

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