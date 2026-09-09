劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔。（中新社資料照）

持續半個月的奧運 冠軍劉翔的退役安置風波有了最終結果。9月10，日劉翔本人在微博 發文證實，他於「9月1日已經買斷，拿到49.4萬元（人民幣，下同）買斷費」，並稱今後與上海體育局再無關聯。他還稱，從2015年4月7日至今，他11年來所有工資補助等共收入982935元，已於9月2日全數捐給中華慈善總會，用於西藏泥石流救災。上海競體中心對此表示，具體進展等官方回應。

據九派新聞報導，9月10日，劉翔發文：「這麼多天過去，等不到官方結果了，還是由我來說吧。早在9月1日我已經買斷，獲得49.4萬買斷費，今後與體育局再無關聯。從2015年4月7日至今，所有工資補助等，共收入982935元，我於9月2日全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。」

文中並稱，官方說按規處理「在編不在崗」，「我退役至今，沒有接到過任何編制及崗位。國家年年規範和整治『在編不在崗』問題，為何11年後這麼急匆匆的讓我二選一？我尊重規定，接受疏漏，但規定從來不是借口，就像當教練和買斷，遲到了11年，也已經不是選擇。」

劉翔並在文中表示，把「安置」這件事放在陽光下，不是為了讓社會輿論施加壓力尋求第三條路。反之，被社會看到、被大眾討論、信息對等，才會讓這個社會更有秩序，這才是時代在進步。「我更加希望組織認真去考慮每一位退役運動員的出路，善待他們，讓退役安置靈活多樣，讓他們有更合適的選擇，因為他們搭上了整個青春和健康，甚至留下了永久的傷病。」

文末，他寫道：「最後在這特別的日子，祝師父節日快樂，沒有您的付出，也沒有中國跨欄今天的輝煌。」

此前，8月26日，劉翔在個人微博上發帖向網友徵求意見：「在線等，碰到個難題，希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」上海市體育局當日回應稱，上海市體育局、上海市競技體育訓練管理中心均將與劉翔保持良好溝通交流，妥善做好各項保障安置工作，擬通過組織安置、自主擇業兩種方式，對其進行妥善安置。

對於劉翔最新發文，網友大都點讚劉翔：「劉翔真男人」，「愈來愈多重要人物站出來反抗不合理了」，「有工資和補助，說明還是有編制的，沒有編制就不存在買斷一說，劉翔認為的編制和單位說的編制，這倆之間理解有差異。他把工資和補助全都捐了，確實也做的坦蕩」，「那就做好他的再就業工作囉」，「徹底獲得自由了。」