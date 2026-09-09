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中國出超擴大 與美歐貿易失衡更嚴峻 料成川習會焦點

中國新聞組／北京9日電
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中國今年前8個月累計貿易順差達8055.1億美元，可望連續第二年突破1兆美元大關...
中國今年前8個月累計貿易順差達8055.1億美元，可望連續第二年突破1兆美元大關。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國8月出口與進口雙雙優於預期，貿易順差擴大至1190.9億美元。
  • 重點二：前8月順差達8055.1億美元，全年可望連續第2年突破1兆美元。
  • 重點三：對美歐失衡加劇，川習會與中歐對話恐聚焦貿易與匯率壓力。

中國8月進出口雙雙優於市場預期，單月貿易順差擴大至1190.9億（美元，下同）；累計前8月順差達8055.1億，全年可望連續第2年突破1兆大關。不過，出口高成長雖支撐經濟，巨額順差也使中國與美歐等主要貿易夥伴的失衡問題升溫，預料將成為即將舉行的「川習二會」及10月中歐對話的重要議題。

中國海關總署8日公布，以美元計價，8月出口4014.4億，年增25%，增速高於7月的23.9%；進口2823.6億，年增28.2%。單月順差1190.9億，較7月1125億再增，並帶動前8月順差攀升至8055.1億。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，8月貨物貿易維持穩定增勢，出口、進口已連續4個月出現兩位數年增，反映完整產業體系對外貿的支撐，以及科技創新對出口的帶動作用。

央視分析，8月順差擴大主要由出口端高成長推動。全球人工智慧投資熱潮帶動晶片及相關產品需求，中國製造業轉型升級，也讓新能源汽車與高技術產品出口保持強勁；加上去年8月出口年增僅4.3%的低基期效應，共同推升今年8月出口增速。

前8月中國對前三大出口市場東協、歐盟及美國的出口，分別年增25.8%、15.3%及6.2%。其中，美國之音引述海關資料指出，中國對美貿易順差8月年增近44%，達290多億，為川普重返白宮以來高點。市場預期第4季外貿仍可能維持進出口雙增、順差高檔的態勢。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，中國經濟成長仍高度依賴出口，與各貿易夥伴的失衡已成為政策討論核心。美國財長貝森特日前在G20財長與央行總裁會議前批評，中國以出口彌補內需疲弱，並呼籲各國重新檢視對中貿易條件；歐盟也持續尋求降低對中逆差的途徑，近期已針對鋼鐵與中國電商小包裹採取措施。

張智威認為，歐方公開要求人民幣升值，加上日圓、韓元近來走強，人民幣升值壓力正在累積；不過，即使匯率今年有所調整，幅度預料溫和，難以根本改變貿易失衡格局。

分析人士認為，中國若未能有效擴大內需，將出口作為主要成長引擎，與貿易夥伴的摩擦恐持續加深。華府智庫CSIS學者甘思德指出，中國可透過調整產業與信貸資源、加強教育醫療及社會保障支出，並擴大服務業，逐步由投資與出口導向轉向消費支撐的經濟結構。

在外部環境趨嚴之際，中國企業來美上市也跌至低點。美國證券管理委員會統計顯示，今年僅3家中概企業在美國兩大交易所完成上市，De-SPAC借殼途徑更降至零；業界預估全年僅6至9家企業成行。中國境內紅籌備案收緊，加上那斯達克及NYSE American提高募資門檻，正讓中小型中企來美籌資空間大幅收窄。

精華 FAQ

  • 因為中國8月出口與進口都優於市場預期，單月貿易順差擴大到1190.9億美元，前8月順差也升至8055.1億美元，顯示外貿動能強勁，但失衡問題更受關注。

  • 主要來自出口端高成長，包括全球AI投資帶動晶片需求、中國新能源車與高技術產品出口強勁，以及去年同期低基期效應，共同推升8月出口年增25%。

  • 因中國對美歐順差持續擴大，美國與歐盟都在尋求降低對中逆差，並可能施壓人民幣匯率與貿易條件；若中國內需未改善，出口依賴型成長模式將持續引發摩擦。

歐盟 川習會

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