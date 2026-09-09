歐盟促中國消除貿易失衡 盼北京「10月初前」採取行動

AI重點 文章重點整理： 重點一： 歐盟要求中國在10月初前就貿易失衡採取初步行動。

歐盟要求中國在10月初前就貿易失衡採取初步行動。 重點二： 歐中順差持續擴大，歐盟指中國產能過剩與出口激增。

歐中順差持續擴大，歐盟指中國產能過剩與出口激增。 重點三：歐盟盼改善市場准入、關鍵礦產與晶片出口透明度。

歐盟 貿易委員謝夫喬維奇8日表示，歐盟委員會將要求中國承諾著手解決不斷擴大的歐中貿易失衡問題，並希望北京在10月初前採取初步行動。

法廣報導，中國對歐盟的貿易順差2025年達到3606億歐元（約4120億美元），較2024年增長15%；今年上半年，這一順差又同比擴大9%。歐盟各國領導人於今年6月要求歐盟委員會，通過與中國對話取得實際成果。

謝夫喬維奇表示，他希望歐中雙方磋商能夠處理中國商品大規模出口、歐盟產品進入中國市場受到限制，以及北京對關鍵物資實施出口管制等問題，尤其是歐盟所需的重要礦產。

過去一年，中國向歐盟出口的紡織品、化工產品、塑料、機械、蓄電池，以及電動和混合動力汽車大幅增加。歐盟認為，其中很大一部分增長是由中國「產能過剩」推動的。

北京則表示，炒作經濟失衡和產能過剩等問題，本質上是保護主義，目的是向中國施壓並限制中國發展。

謝夫喬維奇預計於10月初訪問北京。他此前曾表示，希望屆時與中方的磋商能夠取得「切實成果」，但沒有說明歐盟希望中國限制哪些產品的出口。

謝夫喬維奇在柏林出席一場專題討論時表示：「我們必須帶回明確的行動方向，知道雙方接下來要往哪裡走，並針對若干類產品啟動試點機制，以證明磋商與合作確實有效。在此基礎上，我們可以進一步完善相關機制，解決這一問題。」

在這場由歐盟機構主辦的活動中，謝夫喬維奇表示，他的首要任務包括應對歐盟不斷擴大的對華貿易逆差，特別是中國出口激增；消除歐盟產品在中國市場面臨的壁壘；以及提高中國稀土和成熟製程芯片等關鍵物資出口政策的透明度與可預見性。