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菲防長演說 中方遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆「要知恥」

中國新聞組／北京9日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：菲防長鐵歐多洛在首爾安全對話上，當場讀出中國代表紙條。
  • 重點二：紙條質疑2016年南海仲裁，中方稱裁決非法無效。
  • 重點三：鐵歐多洛反批中方不尊重國際法與主辦方南韓。

菲律賓防長鐵歐多洛8日在南韓出席首爾安全對話時，在台上收到中國代表遞來的紙條，上面對2016年南海仲裁案的裁決提出質疑，鐵歐多洛當場直接逐句朗讀紙條內容，並以菲律賓話要求中方「多點羞恥心」。接著，他向全場高舉紙條，重申常設仲裁法院（PCA）的裁決為終局裁決，中國強行否定國際法的作法根本無法站住腳。

馬尼拉時報報導，鐵歐多洛在台上時，收到身分不明的中國代表遞來的紙條，內容是關於中國對2016年南海仲裁案裁決的立場，聲稱該裁決「違反國際法的基本原則」。

紙條寫道：「這項所謂的裁決是非法、無效、毫無法律效力的。」

菲律賓於2013年把與中國的南海爭議告上設於荷蘭海牙的常設仲裁法院，常設仲裁法院2016年7月12日裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。中國不接受也不承認仲裁結果。

鐵歐多洛收到紙條後表示：「如果這是中國方面傳達給我的立場，那它不僅不尊重國際法，把『聯合國海洋法公約』丟在地上並踩在腳下，同時也不尊重我們最親切的東道主南韓，以及在場其他與會者所應獲得的基本禮貌。」

他也質疑：「我要問你，當我在台上回答問題時，這是你適合拿給我的文件嗎？」鐵歐多洛補充道：「或許，中國該做的是基本禮貌和表現。用菲律賓話說，就是『講點禮貌，多點羞恥心』。」

此話一出，現場響起掌聲。

鐵歐多洛在會中並重申，菲律賓不會在領土完整與主權問題上妥協，將對抗任何國家的侵略，也會繼續捍衛國際法、持續推動軍事現代化，在提升自身防衛能力的同時，與更多理念相近國家建立防衛夥伴關係。

精華 FAQ

  • 因為他收到一名中國代表遞來的紙條，內容質疑2016年南海仲裁裁決的合法性。鐵歐多洛遂直接逐句朗讀，並以強硬語氣公開回應中方立場。

  • 紙條指稱該裁決違反國際法基本原則，並直言這項所謂裁決是非法、無效、毫無法律效力，明確表達中國不接受仲裁結果的既有立場。

  • 他批評中方不尊重國際法，也不尊重主辦方南韓與與會者，並重申PCA裁決屬終局裁決。鐵歐多洛同時表示，菲律賓不會在主權與領土問題上妥協。

南韓 聯合國

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