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習首度熱線英相 促維護多邊主義 柏能：願保持政策連續性

中國新聞組／北京9日電
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新華社報導，中國國家主席習近平8日晚應約與英國首相柏能通電話，雙方就中英關係及國...
新華社報導，中國國家主席習近平8日晚應約與英國首相柏能通電話，雙方就中英關係及國際議題交換意見。柏能表示，英方願保持對華政策連續性，發展長期穩定戰略夥伴關係，要將雙邊關系恢復到歷史最高水準，並稱「英方在台灣問題上的立場沒有改變」。 （路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平首度與英國新首相柏能通話，強調中英應超越分歧、擴大互利合作。
  • 重點二：柏能表態願保持對中政策連續性，並稱英方在台灣問題上的立場未改變。
  • 重點三：雙方同意在多邊主義、開放貿易及全球議題上加強溝通協作。

中國國家主席習近平8日應約與英國首相柏能通電話。習近平在通話中表示，中英共同利益大於分歧，雙方應當超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕，並指雙方都支持多邊主義及開放貿易。據中方發布，柏能稱英方願保持對中政策連續性，發展長期穩定戰略夥伴關係，並指「英方在台灣問題上的立場沒有改變」。

這次通話是柏能於7月20日接替施凱爾，就任英國新任首相後，首度與習近平通話。中英關係在施凱爾任內有所回暖，他曾在今年1月率領大型代表團訪問北京並與習近平會面，成為近8年來首位訪中的英國首相。柏能就任首相後，國際社會關注中英關係未來走向。

新華社報導，習近平首先向柏能就任首相祝賀，指出中英是全面戰略夥伴，雖然兩國社會制度和國情不同，但共同利益大於分歧，雙方應當互尊互信、超越分歧、求同存異，做大互利合作的蛋糕。

習表示，兩國都致力於發展經濟、改善民生，可優勢互補、相互助力。中方「十五五」時期將進一步擴大教育、醫療、金融對外開放，這些都是兩國合作有潛力的領域。他也提到，希望英方充分保障中國投資者合法權益。

針對國際合作，習近平表示，中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，都支持多邊主義、開放貿易，維護聯合國核心地位，要加強在聯合國、20國集團、世界貿易組織等框架內的溝通和協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

據中方發布，柏能表示，他曾長期擔任曼徹斯特市長，與中國有著多年友好交往。習近平2015年對英國進行國是訪問時曾到訪曼徹斯特，對推動當地與中方的交流產生重要影響。英方願保持對中政策連續性，堅定不移發展英中長期穩定的戰略夥伴關係。英方願同中方開展高層交往，推動兩國各領域合作，加強人文交流，將雙邊關係恢復到歷史最高水準，更好造福兩國人民。

柏能並稱，「英方在台灣問題上的立場沒有改變」，在當前動盪複雜國際變局下，作為安理會常任理事國，英中應推動通過對話解決國際熱點問題，共同應對氣候變化等全球性挑戰，攜手維護世界穩定繁榮。

另據法廣報導，施凱爾今年1月訪問中國，成為8年來首位訪華的英國首相。訪問期間，雙方達成約10項涉及醫療衛生、服務業和打擊非法移民等領域的合作協議，中國還降低對英國威士忌徵收的關稅。

不過，英國近年來一直試圖減少對中國的依賴，不僅禁止華為參與本國5G網絡建設，也將中國廣核集團排除在一個核電站建設項目之外。

精華 FAQ

  • 雙方聚焦經貿、投資、人文交流與全球治理合作。習近平強調互利共贏與擴大開放，柏能則表示願維持政策連續性，推動英中長期穩定戰略夥伴關係。

  • 柏能表示英方願保持對中政策連續性，發展長期穩定的戰略夥伴關係，並希望恢復雙邊關係到更高水準，同時強調英方在台灣問題上的立場沒有改變。

  • 這是柏能接任英國首相後首次與習近平通話，外界關注中英關係走向。通話顯示雙方都希望延續回暖態勢，但英國仍在降低對中國依賴。

習近平 施凱爾

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