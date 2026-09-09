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「中央社會治理」港媒：中密設頂層維穩小組 蔡奇掌舵

中國新聞組／北京9日電
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政治局常委蔡奇出任中央社會治理工作領導小組組長。（路透）
政治局常委蔡奇出任中央社會治理工作領導小組組長。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國新增中央社會治理工作領導小組，蔡奇出任組長。
  • 重點二：該機構未正式公布，據稱去年中旬已開始運作。
  • 重點三：中社部配合頂層設計，強化多部門協同與社會穩定。

香港明報9日刊專欄文章指出，中國去年底再增設一個小組——中央社會治理工作領導小組，由中央政治局常委蔡奇擔任組長，目的是加強社會治理工作、維護社會穩定。

新加坡聯合早報則指，根據廈門人民代表大會公布的立法說明顯示，這個未經中央正式公布的高層協調機構，最遲已於去年中旬投入運作。

據報導，政大國際關係研究中心主任王信賢分析，有關社會工作事務過去分散在民政、信訪等不同部門，「黨這邊沒有一個抓手」。中社部是在「以黨領政」改革下，把社會治理權力收歸黨內，但缺少跨部門決策中樞，因此再設領導小組。中社部是執行機構，這個小組則是一個頂層設計機構。

被視為中共總書記習近平親信的蔡奇，目前身兼中央書記處第一書記、中央辦公廳主任、中央黨校校長，並時常隨習近平出訪、會見重要外賓，這次再兼任中央社會治理工作領導小組組長，權力再升級。

文章指出，「小組治國」是中國政治一大特色，中央設立這些決策議事協調機構，便於跨部門協調，提高效率，目前已有的小組包括中央港澳工作領導小組、中央對台工作領導小組、中央統戰工作領導小組等。

2023年，中央社會工作部成立，統一領導國家信訪局，聚焦基層治理和社會領域的黨建，將黨國機器的控制延展到更多社會角落。中社部成立後，即強化外賣員、快遞員、網約車司機的黨建和管理工作。

去年11月5日，中央社會工作會議在北京舉行，傳達習近平指示，強調社會工作「事關黨長期執政和國家長治久安」。明報文章指，中央社會治理小組大概在此時成立，並由在會上講話的蔡奇擔任組長，出席會議的中央統戰部長李干杰、中央宣傳部長李書磊、中央政法委書記陳文清、中央深改辦常務副主任穆虹等人為副組長。文章認為，該小組應運而生，無疑是為強化社會治理，構建多部門協同配合的工作格局。

精華 FAQ

  • 據報由中共中央政治局常委蔡奇擔任組長，目的在於加強社會治理工作、維護社會穩定，並統籌各相關部門形成更有效的協調機制。

  • 聯合早報引述地方立法說明指出，該機構最遲在去年中旬已運作，但中央未正式公布，因此外界關注其設置方式與權力配置。

  • 文章認為，中社部屬執行機構，負責具體社會工作；新成立的小組則偏向頂層設計與跨部門決策，用來補足中央層級的協調中樞。

新加坡 香港 中共

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