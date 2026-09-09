繼海灣戰之後…中國借鑑俄烏戰 重整國防動員體系

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國發改委新設國動司，強化國防動員綜合協調。

中國發改委新設國動司，強化國防動員綜合協調。 重點二： 重整主因被指受俄烏戰與中東戰爭經驗衝擊。

重整主因被指受俄烏戰與中東戰爭經驗衝擊。 重點三：國防動員法修訂後，將推動平戰結合與新興領域動員。

中國國家發改委公布設立國防動員司，繼8月人大常委會修訂國防動員法後，再次引來議論，有人解析為國家戰略調整中「高築牆」的戰備動作，有人直稱為「台海之戰的戰前準備」。從體系層面的重整解讀，會較客觀深入，特別是國防動員「一個中樞、兩大體系」。

中國決定對國防動員體系重整，與一段時間以來「必有一戰」論有直接關連，但有學者指，根本來因是陷入泥淖的俄烏戰爭及中東戰爭。中國國防動員體系上一次在巨震後的重整，是海灣戰爭，那次戰爭中美軍資訊化作戰能力，極大震撼中共 領導人。今次重整主要來自俄烏戰爭，智庫和軍方緊盯戰事，吸取教訓。

除外部戰事，還有兩個重要時間窗口，一是今年開始實施第15個5年規畫，國防體系5年規畫與國際動員關係密切；二是2027年8月1日是解放軍建軍百年，領導層為之定下戰略目標，包括戰略能力上要「提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力」，國防動員體系是重要一環。

最新進展是發改委設國防動員綜合司，簡稱國動司，承擔國防動員工作綜合協調、建設規畫、督導落實。發改委除設國動司外，還有經濟與國防協調發展司，簡稱國防司。國動司與國防司兩者交叉，這就需要認識國防動員「一個中樞、兩大體系」。

中樞即國家國防動員委員會，1994年成立，前面提到海灣戰爭影響，這就是影響之一。這機構由國務院、中央軍委雙重領導，委員會主任由總理出任。職責是貫徹國防動員方針、政策和指示；組織領導全國人民武裝動員、國民經濟動員等。

中樞下有兩大動員體系，一是中央軍委國防動員部，平時少亮相，其部長通常出任國防動員委員會秘書長。軍方體系主要任務就是「武裝動員」。在軍方體系外的地方體系，也主要是國防動員委員會之下，國務院部委中設定職責機構，如發改委國動司和國防司。此前地方政府也在90年代中開始，廣設地方國防經濟動員辦，在發改委設國動司後，相信稍後地方國防動員機構也將展開「完善」動作。

新修訂國防動員法將在10月實施，有學者點出，要留意3關鍵詞，一是「平戰結合」即平時和戰時結合；二是「發展新興領域國防動員力量」；三是「一體化國家戰略體系和能力」。若全實現，將有翻天覆地變化。