觀察站／中國新熱「i型經濟」 內蒙一夜暴富 貪官被抓

AI摘要 文章摘要整理： 內文以周凱任上落馬切入，指出烏蘭察布因算力中心與AI產業快速暴紅，成為「i型經濟」代表城市，也折射中國地方圍繞新經濟風口的激烈競逐。

一名小貪官剛被抓，在中國多界別引起大震動，這貪官只是內蒙古一個地級市市委書記，但兩個關鍵詞具震撼性，一是案發城市名為烏蘭察布，一是案中主角是「任上被查」。這兩個關鍵詞關連到新熱的「i型經濟」，以及這經濟新典型烏蘭察布。

剛被抓的烏蘭察布市委書記名叫周凱，曾任中央組織部任幹部監督局副局長，又以此要職選了內蒙古去「過水」，眼見烏蘭察布經濟風生水起，就謀到市委書記一職，誰料不到兩年就因貪腐 被抓。

周凱雖曾在京城人事中樞，但出事時職級不高，不過地級小市書記，他的被抓特別是「任上被查」，又怎會與「i型經濟」扯到一起呢。是因今年以來，中國經濟領域一個熱詞，本是「K型經濟」，是說經濟呈現不可理喻的分化現象，且這種分化呈現在貨幣、財政、產業、經濟動能等不同領域。對「K型經濟」本身爭議很大，但還沒爭出個名堂來，又冒出「i型經濟」新說。

所謂「i型經濟」，先要留意其用的是小寫字母「i」，這字母本身取自英文縮寫AI，代表人工智能；用小寫則象形，那上面一點是人工智能、數據、算力、高端製造等等，那下面一豎，則代表傳統產業，雖直立但只能屈居其下。

「i型經濟」的倡議者認為，這一經濟是超級風口，是中國產業升級、結構改變的方向。而在今天經濟現狀下，高附加值的高科技產業，只要是被中國中國攻克了，大概率會被改造為成熟的製造業，如光伏、液晶面板、鋰電池、電動車、無人機等等。意味著中國中國可以透過「i型經濟」發展，反過來改變「K型經濟」的現狀。這些說法，對中央決策層有著相當的吸引力，由過去三個月來當局不同表態，看決策方向是重「i型經濟」的。

小小地級市的周書記被抓，又怎會影響到「i型經濟」大討論呢，這就得看烏蘭察布的最新發展，其實與周書記落馬相關。烏蘭察布這個地名，來自蒙古語，「烏蘭」意思是紅色，「察布」就是漢語的山崖，所以烏蘭察布就是紅色的山崖，這紅色山崖雖歷史悠遠，卻以地廣人稀、氣候寒冷出名，除了草原牧業，主要盛產馬鈴薯。

但烏蘭察布已經一戰成名、一夜暴富，有點像內蒙古另一地級市鄂爾多斯，那個城市年人均GDP達到中國全國平均水平近三倍，大幅甩下北京、上海，其暴富原因是憑藉豐富的能源產業如煤炭、天然氣等，今天烏蘭察布憑藉的是AI相關產業，特別是算力中心移入，在中國已有「算力心臟」之稱。

今天中國大模型對話、AI繪圖，海量的數據運算，相當數量來自內蒙古烏蘭察布，這個地方現在已被稱為亞太規模最大、增長最快的AI算力集群。有一組數據說這裡簽約算力項目109個，數據中心容量建設承諾約12.5GW，全域產業總投資突破人民幣5000億元(約745億美元)；還有一列名單，華為、字節跳動、阿里、蘋果、DeepSeek等科技龍頭企業都在這裡有建資料中心、闢基地。

烏蘭察布能成為「i型經濟」代表作，吸引大批算力、數據、人工智能企業，主因是反傳統，也即傳統產業最怕氣候寒冷、地廣人稀等毛病，對不少「i型經濟」企業來正是優勢。比如天冷，烏蘭察布9月8日最低氣溫只有攝氏四度，這意味要花錢散熱的資料中心、智算中心散熱成本大降。

今天高端產業，多占地甚巨，烏蘭察布有的是地，地價更不用擔心支付不起。另外還有電力，有說人工智能過去拚晶片，現在拚儲存，未來拚電力，烏蘭察布的電力取之不盡還相當便宜，有說其電費只是北京的三分之一。當地政府說，今年1至7月烏蘭察布市新能源發電量占總發電量的44%，新能源發電量在發電量中的占比持續提升，意味著電力供應量增加，電費更加便宜。

在種種優勢之外，烏蘭察布還有地理優勢，是其位於內蒙中部，東鄰河北省，南接山西省，是內蒙古唯一緊鄰京津冀的盟市。最特別的是，高鐵來說兩小時可到北京，當地還鋪了兩條大容量光纜直抵北京，北京的AI公司以時延4.2毫秒的速度，可收到烏蘭察布傳輸數據。

新近有「烏蘭察布星河基地」落成，基地占地12萬平方米，已安裝百萬張算力卡，是目前全球最大的AI算力單體。但後浪滾滾，有號稱投資500億美元的另一項目，工程師已在烏蘭察布草原遊走數月。項目動不動從數億到數百億美元，書記周凱們怎能不墜馬。