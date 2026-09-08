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闖進美網8強／鄭欽文不甩賽前勝率僅12% 奔向世界前50

中國新聞組／北京8日電
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鄭欽文相隔兩年，重返美網八強。（路透）
鄭欽文相隔兩年，重返美網八強。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

鄭欽文在美網從資格賽一路爆冷闖進8強，連續兩場0比5逆轉成為焦點，世界排名也大幅回升至第52位，重新看到重返前50的希望。

賽前僅被看好12%勝率，鄭欽文卻一路從資格賽打進美網八強，世界排名也從第121位大幅攀升至第52位，距離重返前50只差一步。這場意外的強勢反彈，不僅讓中國女網名將重新站回大滿貫八強行列，也替她傷後重返世界頂尖舞台打下重要基礎。

鄭欽文此次美網並非以高排名球員身分出發，反而從資格賽一路打起。進入正賽後，她接連擊敗對手，至今已取得七連勝。在第四輪碰上前球后、世界前十名的斯威雅蒂時，再度打出令人意外的結果。鄭欽文最終不僅擊敗斯威雅蒂，還是直落兩盤晉級。這場勝利也讓她自2025年羅馬站後，再次擊敗世界前十球員，同時是她職業生涯第二次戰勝斯威雅蒂，以及首次在硬地球場擊敗這名六座大滿貫冠軍得主。

這場勝利的過程同樣充滿戲劇性。鄭欽文首盤一度0比5落後，卻連拿7局以7比5逆轉。更令人意外的是，這已不是她本屆美網第一次上演相同劇情。第三輪對上美國名將凱斯時，她也曾在決勝盤0比5落後，甚至面臨賽點，最後連勝七局，以7比5完成逆轉。

短短不到48小時，鄭欽文連續兩場比賽都從0比5落後追到7比5，成為本屆美網最受討論的場上戲碼之一。以每局勝負各半的簡化模型計算，單場0比5後連勝7局的機率約為4096分之1，連續兩場出現相同結果，理論機率約為1678萬分之一，堪稱罕見逆轉。

不過，這次美網真正值得關注的，還是鄭欽文在傷後重新建立起來的競爭力。過去一段時間，她受到傷病及手術影響，世界排名一路下滑，一度跌出世界100名之外。本屆美網則從第121位起步，沒想到一路打進八強，排名也隨著積分累積快速回升。

目前鄭欽文已取得470個積分，包括資格賽40分及正賽8強430分，並收下78萬美元8強獎金。短短一站大滿貫，她的即時世界排名便從第121位躍升至第52位，近70個名次的反彈，也讓她重新看到回到世界前列的可能。

雖然狀況不錯，鄭欽文並未因闖進八強就停下腳步。擊敗斯威雅蒂後，她立即回到訓練場加練，針對比賽中出現的問題進行調整。據相關報導，她本場一發成功率約41%，因此發球等環節仍是後續需要改善的課題。

對鄭欽文而言，這次美網八強已讓她重新取得與頂尖球員競爭的位置。接下來能否延續這波上升走勢，值得關注。

鄭欽文相隔兩年重返美網八強。（路透）
鄭欽文相隔兩年重返美網八強。（路透）

精華 FAQ

  • 她並非直接進入正賽，而是從資格賽一路拚戰到主賽場，接著連贏7場打進8強。這段表現讓她的排名與信心同步回升，也證明傷後仍具備競爭頂尖球員的實力。

  • 鄭欽文連續兩場都在0比5落後下逆轉成7比5，其中一場對凱斯，另一場擊敗斯威雅蒂。以簡化機率估算，這種情節連續出現的理論機率極低，因此成為本屆美網焦點。

  • 她靠著資格賽與正賽累積470分，世界排名從第121位升到第52位，距離前50只差一步。這不僅是排名回升，更代表她在傷後重新找回與世界頂尖球員對抗的能力。

鄭欽文

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