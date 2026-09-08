分析：中國備戰日常化 發改委擔重任 設國防動員司

中國近期大修「國防動員法」，旅美的中國時政評論員鄧聿文認為，這是為未來可能的台海戰爭量身定做。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國修訂國防動員法並由發改委設綜合司承擔日常工作，顯示備戰與資源調度趨於日常化，也被視為吸收俄烏戰爭經驗。

中國新修訂「國防動員法」於10月1日實施前，港媒稱，統籌經濟發展大計的中國國家發改委近日配合設立「國防動員綜合司」，承擔國動委（國家國防動員委員會）日常工作。分析指，中國已將備戰日常化，由發改委擔重任。這場國防動員改革或汲取了俄烏戰爭的經驗，該戰事凸顯現代戰爭比拚的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

港媒明報指，中國時隔16年修訂國防動員法，首次界定國防動員是將經濟和社會實力轉化為國防實力。這次修法或許是汲取了俄烏戰爭的經驗，俄烏戰爭等戰事凸顯現代戰爭比拼的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

文章表示，客觀來說，新法與對台動武沒有必然關係，「但如果兩岸起戰事，可以成為實施局部動員、資源調用與特別管制的法律依據。」

文章同時指，配合該法即將實施，發改委設立「國防動員綜合司」，承擔國防動員工作綜合協調、建設規畫、督導落實等職責。發改委之所以負責這方面的工作，是因為國防動員需要調動社會資源，包括工廠、車輛、醫院、通訊等多個部門，要「將經濟和社會實力轉化為國防實力」。

針對大陸國防動員法修訂，有專家表示，除了對台軍事動員外，修訂後將增加台商在大陸經營的政治和經濟雙重風險，造成隨時可能被徵收、隨時被認定是「發展」相關資源，導致投資有去無回。