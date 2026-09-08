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分析：中國備戰日常化 發改委擔重任 設國防動員司

記者陳宥菘周佑政／綜合報導
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中國近期大修「國防動員法」，旅美的中國時政評論員鄧聿文認為，這是為未來可能的台海...
中國近期大修「國防動員法」，旅美的中國時政評論員鄧聿文認為，這是為未來可能的台海戰爭量身定做。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國修訂國防動員法並由發改委設綜合司承擔日常工作，顯示備戰與資源調度趨於日常化，也被視為吸收俄烏戰爭經驗。

中國新修訂「國防動員法」於10月1日實施前，港媒稱，統籌經濟發展大計的中國國家發改委近日配合設立「國防動員綜合司」，承擔國動委（國家國防動員委員會）日常工作。分析指，中國已將備戰日常化，由發改委擔重任。這場國防動員改革或汲取了俄烏戰爭的經驗，該戰事凸顯現代戰爭比拚的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

港媒明報指，中國時隔16年修訂國防動員法，首次界定國防動員是將經濟和社會實力轉化為國防實力。這次修法或許是汲取了俄烏戰爭的經驗，俄烏戰爭等戰事凸顯現代戰爭比拼的不只是前線兵力，也包括科技、運輸、工業產能和社會支撐長期戰爭的能力。

文章表示，客觀來說，新法與對台動武沒有必然關係，「但如果兩岸起戰事，可以成為實施局部動員、資源調用與特別管制的法律依據。」

文章同時指，配合該法即將實施，發改委設立「國防動員綜合司」，承擔國防動員工作綜合協調、建設規畫、督導落實等職責。發改委之所以負責這方面的工作，是因為國防動員需要調動社會資源，包括工廠、車輛、醫院、通訊等多個部門，要「將經濟和社會實力轉化為國防實力」。

針對大陸國防動員法修訂，有專家表示，除了對台軍事動員外，修訂後將增加台商在大陸經營的政治和經濟雙重風險，造成隨時可能被徵收、隨時被認定是「發展」相關資源，導致投資有去無回。

精華 FAQ

  • 新法首次明確界定，國防動員是把經濟和社會實力轉化為國防實力。這代表動員範圍不只軍事，還涵蓋產能、運輸、醫療與通訊等社會資源。

  • 因國防動員需跨部門調動社會資源，包括工廠、車輛、醫院與通訊系統等，發改委負責綜合協調、建設規畫及督導落實，承擔日常工作最為適合。

  • 文章指出，新法本身不必然等於對台動武，但若兩岸發生戰事，將可作為局部動員、資源調用與特別管制的依據，也可能增加台商在陸經營的政治與經濟風險。

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