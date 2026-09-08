中拚軍用機器人 或10年內上戰場 曾曝大舉壓制AI影片

路透指出，中國國防機構正加速研發人形機器人的軍事用途，並計畫最終在戰爭中部署這些機器人。圖為宇樹科技人形機器人。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 路透指出，中國軍方正透過採購、論文與國防企業資料，快速推進人形機器人的軍事化研發，並已開始設想與部隊協同作戰與戰場部署。

路透查閱了逾100份中國軍方採購公告、學術研究、專利、官方出版物及國防企業資料後發現，中國國防機構正加速研發人形機器人的軍事用途，並計畫最終在戰爭中部署這些機器人。澳洲戰略政策研究所高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）表示，在五至十年內，中國的人形機器人或可具備戰場上的實用性。

路透報導，先前未公開的紀錄顯示，中國軍事機構正在測試人形機器人在戰場上的表現，尋求獲得機器人及其訓練技術，並研究它們如何與部隊協同作戰。這項工作在2025年和2026年加速推進，重點是機器人的感知、操控和訓練資料。

直屬中央軍委的中國大陸「國防科技大學」研究人員在去年8月1篇論文中設想具體的城鎮戰場景：將人形機器人或機器狗與地面部隊配合逐層清剿建築物。解放軍 東部戰區去年12月曾發布1段人工智慧（AI）生成影片，展示包括人形與四足機器人在內的軍用機器人，在假想的未來衝突中大舉壓制台灣的防禦。

報導提到，中國對人形機器人軍事用途的興趣，在2024年開始明顯升溫。當年國防科技大學與解放軍軍事科學院舉辦了一場國防科技論壇，其中便包括人形系統軍事應用的專題。一年後，國防科技大學已明確把人形機器人定位為戰場工具。

從解放軍採購紀錄，解放軍去年5月曾釋出購買人形機器人的公告，包括安裝和技術培訓，四個月後，一份採購通知列出了國防科技大學的電子郵件作為聯絡地址，尋求「體現人形機器人智慧感知和靈巧的操作系統」。今年6月另一份軍方採購文件顯示，解放軍編列約30萬美元(約201萬人民幣)，採購一套用於蒐集及標註人形機器人資料的系統，顯示軍方的興趣正進一步延伸到感知、操控與訓練系統。至今年，中國人形機器人發展已從學術界擴展至國防工業，中國兵器工業集團製造的「伏羲」機器人，號稱可執行哨兵、全天候偵察與高危險任務。