加大施壓… 中認定日晶片材料傾銷 徵最高99.2%保證金

中國初裁自日本進口的晶片原料DCS傾銷，8日起開徵保證金。圖為晶片生產示意圖。（取材自SEMI Japan臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 中國商務部裁定日本二氯二氫矽存在傾銷並對國內產業造成損害，將自9月8日起對相關進口徵收最高99.2%的保證金，顯示對日施壓進一步升級。

中國商務部 7日公布對原產於日本 的進口二氯二氫矽反傾銷調查初步裁定，認定相關產品存在傾銷，中國相關產業受到實質損害，宣布自9月8日起，進口相關產品時須依不同公司比率向海關提供80.8%至99.2%的保證金。二氯二氫矽是半導體晶片製造中關鍵的特種材料。

中日關係自去年11月日本首相高市早苗 在國會發表「台灣有事」相關答辯以來，持續陷入僵局，近期雖有日本民間經貿團體及跨黨派議員代表團訪中，惟北京堅持高市應收回相關言論，未獲日方回應，兩國關係依舊緊繃。

中國商務部7日發布，該部今年1月7日決定對原產於日本的進口二氯二氫矽展開反傾銷調查，並針對是否存在傾銷及傾銷幅度、是否對中國國內相關產業造成損害及損害程度，以及傾銷與損害間的因果關係進行調查。

初步裁定，原產於日本的進口二氯二氫矽存在傾銷，中國國內二氯二氫矽產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害間存在因果關係。

中國商務部決定採用保證金形式實施臨時反傾銷措施。自9月8日起，進口業者在進口相關產品時，應依初裁確定的各公司保證金比率向中國海關提供相應保證金。其中，信越化學工業株式會社保證金比率為99.2%，德納爾矽烷株式會社為80.8%，其他日本公司則為99.2%。商務部並發布發言人問答稱，下一步將繼續依法調查，據結果作出最終裁決。

二氯二氫矽又稱二氯矽烷、二氯甲矽烷，英文簡稱DCS，在常溫常壓下為無色易燃、有毒氣體。中國商務部指二氯二氫矽主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積，包括外延膜、碳化矽膜、氮化矽膜、氧化矽膜及多晶矽膜等，可用於生產邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片及其他晶片，也可用於合成矽基系列前驅體和聚矽氮烷等。

這是北京對日本施壓的最新舉措，今年以來，中國多次對日祭出軍民兩用物項出口管制與實體黑名單。今年1月6日，商務部發布「關於加強兩用物項對日本出口管制的公告」，隨後於今年2月和6月，分兩波將三菱造船、川崎重工等共約40家日本國防與科技實體納入管控黑名單。

北京同時也收緊對日稀土及關鍵金屬出口，相關措施在今年上半年顯著升級。中國海關大幅延長對日稀土及半導體關鍵稀有金屬的清關與審查作業，暫停向日本出口多種重稀土原料。

二氯二氫矽又稱二氯矽烷、二氯甲矽烷，英文名稱為Dichlorosilane（DCS），化學分子式為SiH₂Cl₂，常溫常壓下為無色、易燃、有毒氣體。(取材自中國商務部官網)