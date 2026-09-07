中國新聞辦邀12外媒首訪吉隆 CNN：精心展示救援

日喀則市舉行的媒體參觀活動中，吉隆口岸核心受災區內裸露著建築部分鋼筋。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國首度邀12家外媒赴吉隆泥石流災場採訪。

中國首度邀12家外媒赴吉隆泥石流災場採訪。 重點二： CNN稱行程由中方精心安排，重點展示救援行動。

CNN稱行程由中方精心安排，重點展示救援行動。 重點三：截至5日18時災害已致43人遇難、519人失聯。

中國與尼泊爾邊境 8月26日發生嚴重泥石流，外媒稱其記者不得自由進入西藏採訪引發中國涉隱匿災情質疑。中國官方於9月5日至6日首度組織美國有線電視新聞網（CNN）、路透在內的12家外媒赴吉隆泥石流災場採訪，中國官媒特別發出報導，稱外媒記者「震驚於這場災難的破壞力之強，救援條件之艱難」，並強調他們對中國救援人員的努力「令人感動」。CNN稱，中國並未干涉其記者採訪，此行經中方精心安排，主要在展示中方的救援行動。

綜合央視、環球時報報導，截至5日18時，吉隆泥石流災害已致43人遇難，519人失聯。西藏自治區常務副主席任維昨在記者會表示，此次災害有外籍失聯人員261人，涉及23個國家，中國已通過外交渠道及時向相關國家駐華使館通報有關信息。日喀則市代理市長羅布次仁昨表示，將對吉隆口岸相關功能恢復等事宜深入研究和論證。

由於部分外媒此前稱其記者可以自由前往尼泊爾災區，卻不被中國允許自由進入西藏災區採訪，9月5日至6日，中國國務院新聞辦公室會同外交部組織外媒記者首次赴吉隆泥石流災害現場採訪。環時報導稱，CNN、路透、印度報業托拉斯、巴基斯坦通訊社等境外媒體記者在現場「震驚於這場災難的破壞力之強，救援條件之艱難。有外媒記者強調，救援人員的努力令人感動。」

環時引述CNN記者6日從吉隆災區發出的報導：「這次行程讓我更加深刻地體會到這個地區的偏遠程度，以及救援人員開展救援工作的困難……進入災區，漫天塵土和濃霧瀰漫。現場救援車輛眾多，到處都是指揮交通的工作人員。道路完全損毀，已鋪設礫石以方便通行。」中方過去11天的救援工作常因次生災害風險而受阻，山體滑坡和新形成的堰塞湖，加上暴雨和崎嶇的地形，使得救援人員有時甚至難以通過空中力量抵達現場。

外媒記者還描述抵達吉隆災區的艱難跋涉。他們5日從拉薩驅車約8小時，抵達海拔超過4000米的定日縣，之後又花6個小時，才從定日抵達吉隆。

路透記者在現場看到，約20名中國救援人員用機具、鏟子及探測器搜索數百名失蹤者，原有5層樓高的吉隆口岸海關大樓已經消失，而山體滑坡的風險、惡劣天氣和深厚的泥漿進一步加劇救援和恢復工作的複雜性。

環時引述在現場採訪的印度報業托拉斯記者莫康達說：「中國在應對此類危機方面具備相當強的能力，你們有大批受過專業訓練的工作人員，也有專門用於此類救援工作的機械設備。我們向所有參與救援的人致以敬意，他們所付出的努力令人感動。」

圖為西藏自治區吉隆縣應急救援指揮部6日組織的中外媒體見面會現場。（新華社）