解放軍二赴埃及航展 戰機、預警機等多機型將亮相

中國國防部6日宣布，解放軍空軍將派遣戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機，參加9月8日至10日在埃及阿拉曼國際機場舉行的第二屆埃及航展，這也是中國空軍第二次派軍機參展。圖為中國運油20加油機為埃及空軍「陣風」戰機加油影片截圖。（取材自觀察者網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國空軍將派多型軍機赴埃及參加第二屆航展。

中國空軍將派多型軍機赴埃及參加第二屆航展。 重點二： 此次為解放軍空軍第二次參展，旨在增進互信合作。

此次為解放軍空軍第二次參展，旨在增進互信合作。 重點三：中埃空軍同步進行文明之鷹聯訓，強化實戰能力。

中國國防部6日宣布，解放軍 空軍將派遣包含戰鬥機、預警機、加油機等多個機型的軍機參加9月8日至10日舉行的第二屆埃及 航展，這是中國空軍第二次參展。

中國國防部6日於微信 公眾號「國防發布」指出，應埃及軍隊邀請，中國空軍將派遣戰鬥機、預警機、加油機、直升機等多型軍機，參加9月8日至10日位阿拉曼國際機場舉行的第二屆埃及航空展。中國國防部並表示，此次為中方第二次派遣軍機參展，旨在增進友好互信，加強兩軍多樣化軍事合作。

觀察者網提到，首屆埃及國際航空航天展覽會於2024年9月3日至5日在埃及濱海城市阿拉曼國際機場舉辦，航展由埃及國防部、埃及空軍、民航部、埃及航天局和埃及航空公司聯合承辦。

而在2024年航展期間，解放軍空軍「運20」運輸機與八一飛行表演隊應邀參展。「運20」完成包括起飛大仰角躍升、大坡度轉彎機動在內的六大飛行動作海外首秀；八一飛行表演隊則與沙烏地阿拉伯「沙烏地之鷹」飛行表演隊同場獻技。

此外，目前中埃兩國空軍正第二次開展「文明之鷹」（Eagles of Civilization exercise）系列聯訓，中國空軍派出殲擊機、加油機、特種機、直升機等多型戰機成體系參訓。

此前，當地時間8月23日，中國與埃及兩國空軍「文明之鷹-2026」聯合訓練在埃及空軍某基地迎來首個飛行日。中國空軍「殲16」戰機與埃及空軍戰機升空，雙方緊貼實戰背景，展開中距、近距空戰對抗。據了解，雙方將重點開展空戰戰術、制空作戰、戰鬥搜救等課目訓練，並進行兵力運用演練。

據央視新聞，此次聯訓中國空軍派出殲擊機、加油機、特種機、直升機等多型多架戰機，成體系參訓。在飛往埃及的途中，「運20A」加油機不但承擔空中加油任務，為「殲16」戰機實施了空中加油，還擔任編隊的空中指揮節點。飛行編隊克服航時長、氣象複雜等困難，跨越6000多公里，途經兩大洲四個國家，經過近9小時飛行抵達埃及。

解放軍空軍飛行員沈浩表示，聯訓從「1對1」和「2對2」的基礎性空戰對抗，逐步向體系化的聯合作戰推進，有利於提升雙方飛行員的默契度、技戰術水平和實戰能力。