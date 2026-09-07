夜闖網點竊數據…中國安部：快遞站已成境外間諜「富礦」

中國國安部6日發文，披露有人深夜翻入快遞網點，利用預置木馬病毒的USB企圖竊取快遞企業數據。中國國安部並警示稱，寄遞物流數據可能成為境外間諜覬覦的「富礦」。（取材自中國國安部微信公眾號）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國國安部披露快遞網點遭深夜入侵竊數據案件。

中國國安部披露快遞網點遭深夜入侵竊數據案件。 重點二： 寄遞物流數據可反映個資、敏感區域與經濟運行。

寄遞物流數據可反映個資、敏感區域與經濟運行。 重點三：官方籲強化快遞企業內控並提醒民眾保護面單資訊。

中國國安部近日發布安全警示，披露一起快遞數據竊取案件，發現有人深夜翻入快遞網點，避開監控後將預置木馬病毒的USB插入辦公電腦，企圖竊取快遞企業數據。中國國安部指出，寄遞物流數據包含配送軌跡、物品屬性及面單訊息等，可反映個人生活、敏感區域及經濟運行等資訊。

中國國安部6日在微信 公眾號稱，凌晨的快遞網點一片沉寂，一道黑影翻牆而入，避開監控摸進辦公室，將預置木馬病毒的USB插入辦公電腦。所幸網點值班人員及時發現，阻止不法行為並撥打12339國家安全機關舉報受理電話。根據值班人員提供的舉報訊息，中國國家安全機關會同有關部門破獲一起企圖竊取境內快遞企業數據的案件，封堵快遞數據外洩通道。

文章指出，隨著物流業發展，寄遞物流數據已成為反映國民經濟運行的「晴雨表」。中國發達的物流網提供「一鍵收寄」便利的同時，相關數據也成了境外間諜 情報機關覬覦的「富礦」。

中國國安部指出，寄遞數據中的配送軌跡、物品屬性及面單資訊等，經匯總整合、專業分析後，可推測個人消費習慣、作息規律，為詐騙、敲詐勒索等違法犯罪活動提供參考。

文章接著指出，中國軍工單位、科研院所等敏感區域周邊的寄遞記錄，可能暴露涉密人員工作生活規律，為境外間諜情報機關尋找拉攏策反目標、布建情報網絡提供關鍵線索。此外，分析不同區域的收發件量級、品類結構與流動規律，可推算地區人口分布、人員流動趨勢及產業布局特點等，藉以窺探中國的經濟運行。

中國國安部稱，近年國家有關部門先後制定、修訂並實施「快遞暫行條例」、「寄遞服務用戶個人信息安全管理規定」、「快遞市場管理辦法」等行政法規和部門規章，從運單信息最小必要採集、電子運單加密與去標識化，到境內加密儲存及違法洩漏追責，保障公民個人資訊及寄遞物流數據安全。

中國國安部最後建議，寄遞企業建立健全個人資訊安全保障制度，合理確定資訊處理操作權限，定期對從業人員進行安全教育及訓練，並簽訂個人資訊保密協議；民眾收拆快遞後，應及時塗抹、撕毀面單上的個人資訊，填寫資訊時優先選擇快遞櫃、社區驛站等公共收件點。