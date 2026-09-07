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規範「殺手機器人」 UN 128國達共識

國際中心／綜合報導
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128個聯合國成員國5日就一份定義「致命自主武器系統」(Lethal Autonomous Weapons Systems, 簡稱 LAWS)的文本達成共識，朝向制定規範這類武器的國際條約邁出重要一步。

法新社報導，這份文本目前尚未公開，但關注協商進展的倡議團體已批評美國、俄羅斯等大國在相關議題上行動遲緩；批評人士稱這類武器為「殺手機器人」。

主持相關磋商的荷蘭外交部長柏倫琛5日宣布，有128個國家達成協議。

近年人工智慧(AI)技術快速發展，讓外界更加擔心，一旦武器能自行分析資訊並決定攻擊目標，人類是否還能及時介入。俄烏戰爭和中東戰場都已傳出使用這類武器。

LAWS主要指武器在啟動後，能利用感測器及軟體自行搜尋、辨識、選擇並攻擊目標，不需要人類在每一次攻擊前作出直接決定。由於不同武器自主程度不一，國際社會一直難以對LAWS提出一致定義；如何界定「自主」、「致命」以及人類應保留多少控制權，是談判的核心問題。

支持管制的一方認為，若武器能在沒有人類即時判斷的情況下決定生死，可能削弱人類對戰爭行為應負的責任，也增加平民遭誤擊風險。紅十字國際委員會警告，不約束自主武器系統的研發及使用，將帶來嚴峻的法律、道德及人道挑戰。

「制止殺手機器人運動」執行長范羅伊恩指控美、俄及其盟友試圖削弱這份共識文本。日內瓦慈善團體Lex International也批評部分國家立場，並稱美國、俄羅斯、印度和以色列是相關談判的主要反對者。

目前談判的另一項主要分歧，是未來相關規範應採取具有法律約束力的國際條約，還是以不具約束力的準則為主。路透報導，美國傾向支持不具法律約束力的規範，並獲俄羅斯、印度及土耳其支持；巴西、愛爾蘭及部分非洲國家則主張建立更具約束力的國際條約。

聯合國成員國將於11月舉行的「特定傳統武器公約」會議上決定，是否推動制定規範這類武器的國際條約。

精華 FAQ

  • 128個國家就「致命自主武器系統」LAWS的定義文本達成共識，這類武器能在啟動後自行搜尋、辨識並攻擊目標，因此被稱為「殺手機器人」。

  • 主要爭議在於未來規範應採具法律約束力的國際條約，還是以不具約束力的準則為主。美國、俄羅斯等偏向後者，巴西、愛爾蘭等則支持更強硬的條約。

  • 支持管制者認為，若武器可在沒有人類即時判斷下決定生死，將削弱責任歸屬，也會增加誤擊平民風險。紅十字國際委員會也警告其帶來法律與人道挑戰。

俄羅斯 聯合國

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