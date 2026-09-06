彭博：中國鎖定美國援台生命線 中海警東部海域活動面積逾2個台灣

台灣海軍陸戰隊員8月8日在高雄參與年度漢光軍演期間，搭乘M109特種作戰突擊艇進行操演。（歐新社）

彭博7日報導，中國過去數十年對台灣的海上施壓主要集中在台灣西部，如今則把觸角進一步伸向東部太平洋海域，自6月以來，中國平均每月派遣2艘海警船至台灣以東海域巡邏，範圍遍及2萬7100平方海里的海域，面積超過台灣的2倍。

這片海域是台灣連結菲律賓及其他美國盟友的重要海上通道，是戰時補給台灣的關鍵生命線，對中國能否有效封鎖台灣至關重要。佛羅里達國際大學政治與國際關係系講師Jing Ge表示：「如果台灣海峽是前門，東部海域往往被視為後門。北京想要表明，這道後門如今已不再是無人爭奪的區域。」

美國獨立監測機構「武裝衝突地點與事件資料組」（ACLED）另指出，在台灣東部靠近海底通訊基礎設施的海域，以異常緩慢速度航行的研究船數量「顯著增加」。

報導指出，日本與菲律賓5月底宣布啟動專屬經濟海域劃界談判後，中國隨即開始在台灣以東海域展開相關巡邏，為2025年1月有紀錄以來首見。中國船艦活動範圍距離台灣東岸至少30海里，仍未進入台灣主張的海域。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所副教授馬丁森（Ryan Martinson）表示：「北京正以日菲聯合聲明為藉口，大幅擴張在這些海域的存在。」

台灣東部海域不僅是美國及區域盟友戰時運送補給的重要通道，也因水深適合潛艦活動與水下監偵，具高度戰略價值；同時也是全球大宗商品航運要道。船舶追蹤網站MarineTraffic資料顯示，6月共有527艘載運石油、天然氣、鐵礦砂及農產品的船舶通過太平洋沿岸，甚至高於台灣海峽同期的420艘。

英國智庫「中國戰略風險研究所」政治風險分析師廖子豪表示：「如果這類互動成為常態，下一個問題就是中國當局是否會開始要求提供更多資訊，再來就是他們是否會發布航行指示。」

美中經濟暨安全檢討委員會指出，北京此舉意在建立持續性海上存在，為未來可能的封鎖行動預作準備。

廖子豪指出，「北京正在台灣以東測試的是，它能否逐步改寫外界對於誰在西太平洋管理航行與海洋秩序的認知。這也意味著，因應方式同樣應該是國際的。」

隨著中國加大台灣東部海域活動，台灣7月中旬睽違30年首度在蘭嶼、綠島舉行軍演；數周後，中國也首度宣布與他國在台灣東部海域聯合訓練，與印尼舉行通過演習。