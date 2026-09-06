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胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

記者謝守真／即時報導
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中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）近日發布報告，提出以軍事手段打擊中國數據中心等設施、阻止中國率先發展人工通用智慧（AGI）的構想。中國《環球時報》前總編輯胡錫進對此稱，若美國真的攻擊中國數據中心，應視為「對華宣戰」，「中國應當毫不猶豫地實施報復」，除反擊美國在亞太的軍事基地及相關設施，也應將美國本土納入報復範圍，並主張加快核武庫建設。

胡錫進4日晚在微博發布上述文章寫道，CNAS長期為美國政府提供對華政策建議，其創始人之一坎伯後來曾任白宮印太事務協調員；此次報告主要負責人、CNAS「印太安全」項目副主任史托克斯也曾任白宮官員。

胡錫進認為，史托克斯曾任官員，目前又擔任CNAS「印太安全」項目副主任，是美國典型的經歷過旋轉門的主流學者，代表一個為維護美國霸權「願意做任何事」的極端圈子。他稱，在美國科技及經濟領先程度下降之際，這些人仍將軍事力量視為重要手段。

胡錫進稱，若美國認為有能力攻擊中國數據中心等關鍵設施，且判斷中國不會採取相應軍事行動，未來就不能排除美國對中國採取軍事行動的可能性。他提到，「美國現在已經知道在台海與中國軍事對抗，它占不到便宜」，但是美國很多人仍抱有在全球範圍內軍事封鎖中國對外貿易航線，以及能在關鍵時刻通過核攤牌逼中國後退的幻想。

他主張，若美國有天真的對中國本土數據中心發動攻擊，應將其視為「對華宣戰」，「中國應當毫不猶豫地實施報復」。他認為，中國首先應攻擊美國在亞太的軍事基地，以及美國設在亞太地區的數據中心等目標。

胡錫進指，若中國本土數據中心遭到美方軍事打擊，光打擊美國在海外和第一、第二島鏈上的目標不夠，中國的報復性軍事打擊也應包括美國本土目標。中方有能力做到這一點，「打一枚洲際彈道導彈不過幾億人民幣，把它換成常規彈頭，讓美國本土吃一回東風導彈，這個錢我們完全花得起」。他稱，一旦襲擊中國，美國本土目標也可能成為中方導彈攻擊對象。

另，胡錫進提到其以往多次表達過的主張，指中方應加快核武庫建設，讓列裝且隨時能夠使用的核彈頭數量在盡可能短的時間內突破1,000枚。他並提到，美國國防部2025年版《中國軍力報告》預測，中國到2030年核彈頭數量將超過1,000枚，他希望中國核武庫建設速度能比五角大廈預測更快。

胡錫進最後指，中美一旦軍事攤牌，核支撐是最終的底牌。而提出上述主張並非希望中美爆發戰爭，而是認為「態度越堅決」、「準備越充分」，中美軍事攤牌最終避免越會成為可能和必然。

▼收聽一洲焦點Podcast：

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）提出以軍事手段打擊大陸數據中心等設施的構想...
美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）提出以軍事手段打擊大陸數據中心等設施的構想，《環球時報》前總編輯胡錫進指出，若美國攻擊中國數據中心，應視為「對華宣戰」。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報告主張以軍事手段打擊中國數據中心等關鍵設施，藉此阻止中國率先發展人工通用智慧（AGI），內容被胡錫進視為極具挑釁性的對華構想。

  • 他認為這應被視為對華宣戰，中國不能只停留在口頭譴責，而應毫不猶豫展開報復，否則會讓美方誤判中國不會採取軍事回應。

  • 他主張先打擊美國在亞太的軍事基地與相關設施，必要時也納入美國本土目標，並加快核武庫建設，讓可用核彈頭盡快突破1,000枚。

微博 白宮 胡錫進

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