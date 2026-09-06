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中國、新加坡海軍聯演 對沖美所施加軍事壓力

中國新聞組╱北京6日電
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中新「海上合作-2026」聯合演習5日在廣東湛江舉行。(新華社)
中新「海上合作-2026」聯合演習5日在廣東湛江舉行。(新華社)

中國與新加坡「海上合作-2026」聯合演習5日在廣東湛江一處軍港開幕，雙方海軍官兵代表出席。此次聯演除安排海上補給、聯合搜救等課目外，還將進行聯合對海打擊，顯示中星兩軍合作已從一般交流，逐步延伸至更具實戰性的海上協同訓練。

這是中星第五次舉行海上聯合演習。此次雙方各派出一艘軍艦參演，中方為導彈護衛艦「大理艦」，新加坡則派出「堅定」號護衛艦。演習分為港岸及海上兩個階段，港岸階段4日已展開高層會見、籌畫研討及甲板招待會等活動，雙方並就潛水作業、潛艇搜索與救援、水下醫學等專業項目進行交流。

海上階段預定8日開始，內容包括通信操演、海上補給、聯合對海打擊及聯合搜救等。從演習課目來看，除了驗證雙方艦艇通信、協同及後勤支援能力，也著重海上突發事件的聯合處置，尤其搜救與水下醫療等訓練，具有較明顯的非戰爭軍事行動性質。

中國軍事專家金昊表示，聯合演習中的實彈射擊屬基礎軍事課目，有助雙方增進對彼此作戰方式及指揮協同的了解；海上補給、聯合搜救等訓練，則可提升中星兩軍在南海執行聯合救援等任務的能力。

值得注意的是，新加坡雖是美國重要安全合作夥伴，中國近年仍持續與新加坡等東南亞國家保持軍事交流。金昊認為，中國與周邊國家常態化舉行聯演，有助增加軍事互信，也可在一定程度上對沖美國及其盟友在中國周邊頻繁進行聯合軍演所形成的軍事壓力。

近幾個月，中國已陸續與蒙古、俄羅斯、埃及、阿拉伯國家、泰國及新加坡等舉行不同形式的聯合演訓。相關活動顯示，中國正把軍事外交及多國聯演，作為拓展區域安全合作、提升聯合作戰與危機處置能力的重要方式。

精華 FAQ

  • 此次聯演不僅安排海上補給、聯合搜救，還加入聯合對海打擊課目，顯示雙方合作已從一般交流，逐步走向更具實戰性的海上協同訓練。

  • 演習分為港岸與海上兩階段，港岸階段先進行會見、研討與交流；海上階段則由中方導彈護衛艦「大理艦」和新加坡「堅定」號護衛艦參演。

  • 文中引述專家指出，中國與周邊國家常態化舉行聯演，有助提升互信與聯合救援能力，也可在一定程度上對沖美國及其盟友在周邊頻繁軍演帶來的壓力。

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