怕惹怒北京？ 中國稀土商近期拒絕對美出貨

圖為稀土。(美聯社)

中方制裁生效後，中國部分稀土 供應商因擔心觸犯禁令或遭北京懲罰，近期拒絕向美國企業出貨，凸顯美國在中國國家主席習近平 預計9月24日訪問華盛頓前，取得關鍵稀土材料的供應問題仍未解決。

路透報導，美國官員近期多次要求中國履行過去一年在南韓釜山及北京達成的相關承諾，確保稀土出口許可證順利發放。由於許可問題持續存在，稀土供應已被列入習近平訪美前的議程籌備事項。

消息人士表示，中國商務部8月5日將美國供應鏈 監督機構「責任商業聯盟」（RBA）等6家美國實體列入反制清單後，部分中國稀土供應商開始拒絕向美國出貨。原因之一是美國企業若要求中國供應商配合RBA旗下「負責任礦產倡議」（RMI）進行供應鏈審計，可能涉及違反中方禁令。

RBA長期為跨國企業提供供應鏈社會責任審核，涵蓋電子、通信、汽車、新能源及有色金屬等產業，不少企業更將相關審核列為供應商准入條件。中方制裁生效後，中國企業與這些機構的合作受到限制，也讓部分美企取得稀土面臨額外障礙。

知情人士透露，近幾個月另有中國稀土企業為避免捲入地緣政治衝突而停止對美出貨，其中甚至有供應商擔心稀土遭轉售給受禁制的最終用戶，因此選擇拒絕交易。部分美國企業等待礦產出口許可已超過半年，印度及日本買家取得的許可同樣有限，中國供應商對日本企業出口原材料更趨謹慎。

對於美方質疑，中方據報反駁稱，美國違反釜山「貿易休戰」協議在先。美方則持續要求北京處理問題。

中國8月制裁RBA等機構，名義上針對其協助美方涉疆制裁；但稀土供應鏈隨後受到牽動，也顯示經貿制裁與供應鏈管制已相互交織。分析認為，稀土作為戰略資源，成為中美博弈的重要籌碼。全球化智庫副主任高志凱甚至建議成立「中國稀土出口總公司」，統一辦理出口業務，凸顯稀土議題的戰略敏感性。