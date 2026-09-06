學者：美中進入「大交易」階段 從和或鬥轉為控

川習會9月將再登場。圖為川普(右)5月15日結束參觀北京中南海後，與習近平(左)握手道別。(路透)

中美關係正從「和」或「鬥」轉為「控」？路透報導指中國國家主席習近平 正籌組大型商業代表團陪同訪美，有學者分析認為，習近平公開帶去華盛頓的是北京最願意展現的實力，而出現在協議中的則是雙方真正的互賴，也就是川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段。另外，巴基斯坦 前駐美大使近日撰文，稱美國可能已放棄遏制中國戰略的想法，但美國總統川普 政府並沒有將這個重大策略改變通知其盟友。

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中表示，從中國一向重視國家形象的外交傳統來看，要把企業家帶到美國總統面前，很可能是代表北京目前相對有信心、有國際競爭力，且足以展現中國經濟與科技實力的產業，在告訴美國，現在的中國絕對有跟美國談判的底氣，可能會把最能代表中國實力的人帶去，例如AI、機器人、電動車、電池、先進製造與數位科技企業。

翁履中說，此外，比「誰去了」更值得研究的是「最後談了什麼」，沒有站在鎂光燈下卻出現在協議裡的，更接近雙方真正「需要」的互賴。

翁履中說，川習兩人正進入美中互動的「大交易」階段，大交易不是指美中突然和解，也不是已經存在一份祕密協議，而是兩個大國正在把愈來愈多「需要」問題納入同一個談判框架。

翁履中認為，現在看美中關係，一個非常重要的字不是「和」或「鬥」，而是「控」，意味著競爭、風險、衝突都要控。

另外，巴基斯坦前駐美大使侯賽因·哈卡尼（Husain Haqqani）與美國哈德遜研究所高級研究員阿帕娜·潘德（ Aparna Pande）共同撰寫的一篇文章認為，美國正逐漸遠離近年在亞太地區參與的安全架構，因此可能放棄遏制中國的戰略。這篇文章題為「白宮在沒有與盟友進行太多辯論或磋商的情況下，對美國的對華戰略進行了重大調整」，近日在「國家利益」雜誌刊出。

文中指出，過去幾年，美國總統和其他官員一直在談論美國外交和國家安全政策的「亞洲再平衡」 ，旨在限制中國日益增長的影響力；川普第一屆政府將擴大美國存在並遏制中國的區域定義為「印太地區」。但如今，川普政府似乎正在逐步瓦解為此目的而建立的安全架構。儘管沒有明說，美國似乎正在將其重心從印太地區轉移開來，甚至可能放棄了遏制中國的想法，轉而採取經濟手段。

文章稱，現任川普政府似乎並未將該地區視為主要競爭區域，而只是將其視為美國與中國競爭的另一個領域。美國戰略轉向亞洲和印太戰略的終結是美國政策的重大轉變，然而這項轉變的實施缺乏深入的討論，一些問題仍懸而未決。而且，美國這項關鍵政策的轉變，卻沒有事先通知盟友，也沒有向美國民眾解釋。