我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

觀察站／加拿大與美關係破裂 為經濟向中靠攏

記者 陳言喬
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼(左)今年1月與習近平在北京會面。(新華社)
加拿大總理卡尼(左)今年1月與習近平在北京會面。(新華社)

原本渺無聲息的中加國防部工作會議，遲了一天後才由中國國防部官宣確定。這場八年來的首次會議代表中加關係進一步提升，背後因素與美加關係惡化有關。

加拿大原是美國最親密的盟友，是凝聚力與排他性極強的五眼聯盟（五個英語圈國家所組成的國際情報分享聯盟）之一，過去他或其他三眼（英澳紐）的對外關係，都是緊跟著美國的腳步亦步亦趨。

因此，加拿大與解放軍高層會晤就變得極其敏感，這可從雙方都未公布相關細節得知，尤其加拿大卡里尼昂上將事前還對媒體稱，這次會議期間沒有安排與中國舉行雙邊會晤。

但中加軍方高層還是會晤了，根據中國官方的表述，雙方表達了加強兩軍務實交流合作的積極意願，增進了相互理解和信任。這句表述看在其他同盟國家眼裡想必五味雜陳，尤其是把中國視為潛在敵人、全方面競爭對手的美國來說，更不是滋味，「你加拿大這是要背叛？」

外界解讀，美國印太司令跟中方將領會晤叫「管控分歧、減少誤判」；但中加軍方高層會晤，是在「增進交流、務實合作」。兩者性質截然不同，一個是消極負面的，一個是積極正面的。

但加拿大此舉恰恰是美國一手促成，美國8月與加拿大貿易談判，以關稅威脅要求加拿大簽下不平等協議，加拿大不簽，美加鬧翻。此次中加軍方碰面，算是加拿大被美逼到牆角後的一個反應。

卡里尼昂透露了一句，「政府明確要求重新調整和優化我們與中國的關係」，為這次晚了一天的軍方會晤消息下了註腳。

加拿大對中靠近，主因還是美加關係破裂帶來的經濟壓力‌，加拿大需要中國龐大的市場來承接其農產品與能源礦產等原出口至美國的市場。

對中國來說，提升與加拿大的關係當然是好事。但加拿大畢竟是五眼聯盟成員，當前的轉向並不是價值觀或安全立場的根本改變，哪天加拿大內部政策改變了或美國總統換人，加拿大又回到北美舒適圈，中加雙方恐要再折騰。

精華 FAQ

  • 因加拿大原是美國最親密盟友，且屬五眼聯盟成員，過去多緊跟美國立場；如今卻與中方軍方高層接觸，外界自然解讀為對美外交取向出現變化。

  • 主要是美加關係惡化帶來的經濟壓力。美國以關稅施壓、逼迫加拿大接受不平等協議，促使加拿大尋找替代市場，特別是中國龐大的農產品與資源需求。

  • 文章指出，加拿大的轉向並非價值觀或安全立場的根本改變，仍受五眼聯盟與北美架構影響；若內政變化或美國換政府，加拿大可能再度回到親美軌道。

加拿大 解放軍 國防部

上一則

學者：美中進入「大交易」階段 從和或鬥轉為控

下一則

中加關係升溫 隔8年重啟國防工作會晤 將加強兩軍合作

延伸閱讀

美中軍方高層鋪路川習二會 帕帕羅首會楊志斌

美中軍方高層鋪路川習二會 帕帕羅首會楊志斌
「加拿大與美國開戰了」關稅談判破裂 卡尼：9/8對美展開報復

「加拿大與美國開戰了」關稅談判破裂 卡尼：9/8對美展開報復
美加談判破局恐陷全面貿易戰 卡尼：兩國關係回不去了

美加談判破局恐陷全面貿易戰 卡尼：兩國關係回不去了
關稅激戰 美國客遊加拿大最想知道的2件事

關稅激戰 美國客遊加拿大最想知道的2件事

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座