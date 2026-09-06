中加關係升溫 隔8年重啟國防工作會晤 將加強兩軍合作

中加關係近一年來快速升溫。圖為今年1月卡尼(中)率團赴北京與習近平會面。(路透資料照片)

在中國與加拿大 改善外交關係的背景下，雙方已經重啟國防部 工作會晤機制。據中國國防部網站昨天消息，9月4日中國與加拿大「第五次國防部工作會晤」在加拿大舉行，這是相隔八年後的再一次會晤，雙方表達了加強兩軍務實交流合作的積極意願，增進了相互理解和信任」。

此外，雙方還就共同關心的國際和地區問題坦誠深入交換意見。據加拿大國防部，雙方2013年首度建立這一機制，上次舉行國防部工作會晤是在2018年4月，換言之，中方宣布的第五次會晤是8年來首度舉行。但目前雙方都未向外公布出席將領或者官員名單，以及具體討論事宜。

此前赴加拿大維多利亞參加「印太地區國防軍司令會議」的解放軍 上將、東部戰區司令員楊志斌才跟美國印太司令帕帕羅以及北約軍事委員會主席德拉貢等分別會晤，解放軍還披露他與法國、新加坡等國參會代表舉行雙邊會議，但未有加拿大的消息。

加拿大媒體「環球郵報」日前引述加拿大國防參謀長珍妮‧卡里尼昂上將說法表示，她這次會議期間「沒有安排與中國舉行雙邊會晤」，但根據後續磋商，情況可能會有所改變。她表示「政府明確要求重新調整和優化我們與中國的關係」。

中加關係在2018年因孟晚舟事件、加前總理杜魯多跟隨美國制裁中國，以及指控中國隱瞞疫情後，雙方關係跌至冰點。直至去年加拿大新總理卡尼上任後，雙邊關係才回溫。今年1月，加拿大總理卡尼訪問中國，雙方關係大幅改善，對中製電動車等指標性貿易糾紛也達成解決方案。

不過在軍事上仍有分歧，中國駐加拿大大使王鏑4月接受「環球郵報」訪問時曾警告稱，如果渥太華派遣更多軍艦通過台灣海峽，或者加拿大議員繼續與台灣官員會面，那麼卡尼與北京達成的「戰略夥伴關係」將會受到損害。

但今年5月加拿大海軍巡防艦「沙洛鎮號」仍獨自穿越台灣海峽，當時中國外交部表示，「中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，同時堅決反對任何國家以『航行自由』為名損害中國的主權和安全」。