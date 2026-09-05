中女籃輸球主因？中媒：李月汝護照遭美郵政弄丟 無緣世界盃

圖為李月汝(左)參加2025賽季美國女子職業籃球聯賽(WNBA)。(新華社)

中國女籃2日公布世界盃 12人名單，效力於WNBA達拉斯飛翼隊的主力中鋒李月汝不在其中，原因是「護照 在美國郵寄過程中意外遺失」。追查發現，不是中國籃協把因公護照寄丟，而是李月汝申請換發護照卻一直沒收到，以致她無法赴柏林參加世界盃女籃賽。中媒分析認為，弄丟李月汝護照，美國郵政 體系難辭其咎。

2026年國際籃總女籃世界盃4日在德國柏林開打，上屆亞軍中國隊在分組賽首戰以61：94不敵衛冕冠軍美國隊，許多球迷認為李月汝沒能參賽是輸球原因之一。觀察者網評論指出，李月汝不在名單中的消息傳開後，第一波解讀的方向，幾乎都以為是籃協把辦好的因公護照從國內寄往美國途中丟了，但後來發現李月汝丟的是因私護照，而且新舊兩本一起丟。

李月汝的說法是私人護照空白頁不足，德國簽證和回美簽證都辦不了，於是申請換發新照，同時需要把舊照寄回；制證完成後兩本一起寄回，此後一直沒收到。

而物流最後一次掃描停在8月23日，地點是一個中轉倉。李月汝說她在美國跑過幾個不同的郵局，打過客服電話，得到的答覆是沒人能確定包裹去了哪裡，只能等；報了失蹤件和調查申請，三條追蹤信息都還停在已受理。

評論認為，若丟的是因公護照，問題出在籃協的外事管理；丟的是因私護照，問題就落在一條幾十萬在美中國公民每年都要走一遍的常規流程上。

而從時間軸來看，8月23日包裹最後一次掃描；8月27日宮魯鳴接受央視採訪說球隊在等韓旭和李月汝歸隊；8月31日李月汝仍代表達拉斯飛翼出戰WNBA常規賽；9月1日飛翼官方還在發布球員出征世界盃的消息；9月2日籃協公告缺陣；9月4日世界盃開賽。從包裹失聯到問題公開，中間隔了十天。

中國駐美使領館的護照換發，可走線上申請加雙向郵寄。回郵環節的規則寫得很清楚，只接受USPS等帶查詢號的渠道，承運方式的選擇權，申請人其實非常有限。而2024年全美至少5800萬個包裹被盜，其中USPS占三成。更麻煩的是美國聯邦法律給予USPS廣泛的主權豁免，郵件丟失、延誤、錯投，基本無法起訴索賠。此次USPS就是用「主權豁免」為由把自己擋在了責任義務之外。李月汝的一屆世界盃，就這麼沒了。

承運方有義務將郵件送達，但USPS卻稱「主權豁免」，才是真正荒誕的地方：一個每年丟件數以千萬計的公共系統，在法律上對丟件結果不承擔任何責任。李月汝不是第一個受害者，也不會是最後一個。