美持續索要吉隆出入境紀錄 環時：強人所難

美國駐中大使館持續要求中國提供西藏吉隆口岸出入境紀錄，引發中國官媒反彈。美國駐華使領館3日在社群平台X發文表示，正持續與中國相關部門聯繫，要求提供受災外國公民身分確認計畫、搜救進度，以及更詳細的吉隆口岸出入境紀錄。環球時報發文批評，美方做法已超出領事保護範疇，甚至有「強人所難」之嫌。

尼泊爾 「8·26」泥石流重創中尼邊境 地區。西藏自治區吉隆縣災害應急救援前方指揮部4日公布最新數據，截至當天18時，災害已造成31人遇難、531人失聯，另發現987件遺物。相較西藏官方2日公布的21人遇難、541人失聯數字，2天內新增10名遇難者，失聯人數則減少10人。

美國駐華使領館表示，先前已有來自23個國家的261名外國公民失聯，其中包括美國公民 ，因此持續要求中方提供相關資料，以掌握受災外籍人士情況。

不過，環球時報3日晚間發文稱，災害造成邊境地區基礎設施及人員登記資料大面積損毀，在此情況下要求提供完整出入境紀錄是「強人所難甚至是刁難」。文章認為，美方相關關切應透過外交管道向中方表達，而非在公開社群平台持續強調「我們繼續要求中方」，此舉容易給外界留下中方不配合的印象。

但值得注意的是，中國國家移民管理局長期提供全國出入境紀錄電子查詢服務，中國民眾甚至可透過「移民局12367」查詢及下載個人出入境紀錄。

相較之下，英國BBC報導指出，尼泊爾移民部門已從電子紀錄還原災害當天的通關資料，顯示共有89人辦理離境手續前往西藏，另有4人登記入境尼泊爾，其中最後一筆業務時間甚至精確至08時35分03秒。

隨著搜救持續，吉隆泥石流的傷亡及失聯人數仍可能變化，而外籍人士身分確認及跨境通關紀錄，也成為各國持續關注的焦點。