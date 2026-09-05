西藏吉隆遭泥石流重創 樟木口岸急遷址採閉環管控

樟木口岸是中國與尼泊爾的陸路口岸之一。(取材自西藏日報)

中國與尼泊爾邊境 8月26日發生泥石流災害，造成重大人員傷亡，吉隆口岸也遭沖毀。在此背景下，中國官方9月3日宣布調整西藏樟木口岸通關查驗場地，並將通往新查驗區道路納入管控範圍，採取閉環管理，凸顯中尼邊境地質災害風險。

西藏自治區聶拉木縣人民政府發布公告指出，樟木口岸位於高山峽谷地帶，地質災害風險突出。為保障出入境人員安全，維護正常通關及邊境秩序，自9月5日上午10時起，樟木口岸海關及出入境邊防檢查作業場地，調整至樟木原進口貨物臨時查驗區。

公告並規定，國門友誼橋通往新查驗場地的道路將實施閉環管控。出入境人員不得擅自離隊、隨意走動、中途上下車、離開指定區域，也不得與非出入境人員交接物品或接觸轉運體系外人員；未經許可，車輛不得停靠，人員不得上下車、裝卸貨物，無關人車不得進入。違反規定並造成安全事故風險者，將依法追究責任。

中國官方強調，此次調整只是優化樟木口岸查驗作業布局，口岸對外開放功能及雙邊通關政策均不變。不過，尼泊爾媒體「新興尼泊爾報」9月1日曾報導，中方已透過郵件通知尼方，樟木口岸暫時關閉，恢復時間另行通知。當地塔托帕尼海關官員證實收到通知，理由是防範潛在災害。

資料顯示，樟木口岸位於喜馬拉雅山南麓聶拉木縣樟木鎮，是中國與尼泊爾的陸路口岸之一，1966年開放，2015年尼泊爾強震後一度停運，2019年恢復貨運，2023年9月全面恢復客貨通關。樟木與吉隆口岸相距約80公里，兩地均處山谷地形，雨季容易發生坍塌及泥石流。

分析認為，吉隆口岸遭泥石流沖毀後，樟木口岸調整查驗及交通管控，顯示中國正加強對中尼邊境高風險路段的安全管理。雖然官方強調通關政策不變，但實際作業安排及人員活動限制已明顯收緊，後續通關能否穩定，仍須視當地地質及天候條件而定。