這僅僅是開始…WSJ：電動車+綠能 助中國破解荷莫茲困局

華爾街日報指出，電動車加速普及助力中國破解荷莫茲海峽困局。(路透)

美伊衝突後全球油價飆升，中國相較其他主要經濟體所受的衝擊較小，被認為是中國的電動車 普及與再生能源布局發揮了效果。不過華爾街日報4日報導指出，作為最大的石油 進口國，中國得益於龐大的石油儲備和節能措施，經受住了中東石油供應干擾的衝擊。與此同時，全球規模最大的電動車保有量也助力中國破解荷莫茲困局，而市場影響才剛剛開始，若沒有意外，未來中國經濟相對不受外部影響的隔絕效果可能會更明顯。

報導指出，國際能源署(IEA)數據顯示，今年第二季，電動車的普及令中國每天的石油消費量減少150萬桶。這一數字占全球需求的1.5%。

如今在中國，新上路的大部分是電動車，但要取代燃油車，還需幾十年的時間。IEA稱，截至2025年底，包括插電式混合動力汽車在內的電動車，在中國汽車保有量占比約為13%。北京7月設定目標，即到2030年，這一比率要達到30%。

乘用車正直接衝擊石油消費。而在耗用柴油的卡車領域，這一轉變雖然尚處早期階段，但其發展速度卻快得驚人。

非營利組織國際清潔交通委員會(ICCT)的重型汽車專家費利佩·羅德里格斯(Felipe Rodriguez)說：「我們每拿到一季的數據，都會感到驚訝。」2021年，中國售出約1萬0500輛電動重卡，這幾乎是該品類當時在全球的全部銷量，儘管與公路上數以百萬計的卡車保有量相比仍是小數目。

後來隨著電池技術進步，ICCT稱，電動重卡在中國卡車保有量中的占比已達4%。假設電池卡車與柴油卡車一對一置換，每天可以減少360萬至1160萬加侖的柴油消耗。

而假設一整桶原油都能轉化為柴油，那麼這一數字相當於8.6萬至27.6萬桶原油。即便按估算區間的上限計算，這也不到伊朗戰爭前中國石油消費量的2%。

羅德里格斯認為，這種爆發式成長最終難免會出現停頓或放緩。中國政府近期設定了一個目標，要建設近1.9萬英里的零碳貨運走廊，以解決長途運輸問題。

與此同時，從堆高機到輪式裝載機，其他以柴油為動力的機械設備也在電氣化。ICCT表示，去年有約42艘電動貨船在中國的水道上航行，市場份額遠低於0.1%，但已多於2023年的6艘。

對研究公司Vortexa的分析師Emma Li來說，柴油車的轉型是另一個佐證，說明中國的石油需求將無法恢復到2025年的水準。

至於到2030年、2040年，中國將消費多少石油？報導稱，這個問題誰也說不準。但如果說中國經濟目前看來已相對不受外部影響，那麼假以時日，這種隔絕效應會更明顯。等到下一次危機來臨時，如此龐大的石油儲備甚至可能都顯得多餘了。