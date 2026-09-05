防堵濫用、網攻 路透：美中擬9月首次舉行AI安全對話

路透報導，據兩名知情人士透露，隨著快速發展的AI人工智慧能力達到全球臨界點，中美兩國正準備在9月中旬舉行的對話中討論人工智慧安全風險，雙方可能討論如何監測AI引發的網路攻擊，以及建立機制防止先進AI系統遭到濫用。

知情人士透露，此次會談是自美國總統川普 第二次就任以來，美中兩國首次專門就人工智慧問題舉行的正式雙邊會談，美方將由美國財政部長貝森特 主談，中方主談人則可能是國務院 副總理何立峰，但也可能是習近平的親信、政治局常委兼副總理丁薛祥。

路透曾在7月獨家披露美國與中國計畫於9月針對AI舉行會談的消息。當時報導稱，隨著兩國競相發展日益強大的前沿模型，雙方正設法監管其衍生的風險。路透當時並報導說，這場AI會談是今年5月「川習會」的重要成果，不具名的消息人士表示，會議可能會在中國國家主席習近平按計畫於9月24日訪問美國之前登場，不過日期尚未敲定。

這次路透篤定稱會談將在九月中旬舉行，但又稱，一名白宮官員表示，「目前9月中旬未安排任何與人工智慧相關的會議」。