習將訪美 葛里爾：擬談農貿新安排 但「無意達全面協議」

習近平預計9月下旬訪問美國，美中可能就農業貿易及非關稅壁壘公布新安排。(美聯社)

中國國家主席習近平 9月下旬可望訪問美國，美國貿易代表葛里爾透露，習近平訪美期間，美中兩國預計公布農業貿易及相關非關稅壁壘方面的新安排；北京方面4日對此表示，沒有可提供的訊息。與此同時，美國汽車業要求華府 進一步築起對中防線，促請國會立法永久禁止中國製汽車及相關網聯軟硬體進入美國市場。

路透報導，葛里爾接受福斯新聞節目訪問時說，美國無意與中國達成一項龐大而全面的貿易協議 ，而是希望管控好雙邊關係。他還說，「習近平到訪時，我們預計雙方可能就農業及相關非關稅壁壘作出更多宣布，以促進美國農產品對華銷售」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日在例行記者會上回應媒體詢問時則說，「關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的信息。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢」。

另據南華早報，葛里爾也對習近平訪美前的美中關係表示「樂觀」，指中國非常希望建立穩定的關係，「他們用的詞就是『穩定』。我們也支持這一點。」今年5月美國總統川普訪問北京並與習近平會談後，兩國宣布成立貿易委員會和投資委員會，葛里爾稱，預計在美中貿易委員會方面也會取得一些成果。

聯合早報報導，美國總統川普今年5月訪中後，習近平預計9月24日訪美。今年以來，中美關係逐步回暖，但雙方在貿易等領域仍存在分歧。

農產品是近期美中磋商的重要議題。根據白宮公布的5月川習會後事實清單，中國承諾2026年至2028年間，每年至少採購170億美元美國農產品，另每年採購至少2500萬噸美國黃豆。路透分析，若北京落實承諾，加上此前黃豆協議，中國今年對美農產品進口額可能達280億至300億美元，但仍低於2022年的380億美元。

葛里爾另表示，美方未來可能篩選部分中國商品，在新的貿易限制下予以豁免。對美國無法大量生產、且進口不涉及經濟安全疑慮的產品，華府可以考慮「不要去碰」，並以玩具、遊戲及煙花為例，尋找與中國「平衡貿易」的空間。

不過，美中尋求穩定經貿關係之際，美國汽車產業卻要求對中國汽車採取更強硬措施。由通用汽車、福特、豐田、福斯、現代、本田及斯特蘭蒂斯等車廠組成的「汽車創新聯盟」，近日致函國會兩黨領袖，敦促國會在今年休會前通過法案，將禁止中國製汽車及相關網聯軟體、硬體正式寫入法律。

聯盟執行長波賽拉表示，中國車企正利用政府補貼在全球擴大銷售網聯汽車。雖然尚未大規模進入美國，但考量潛在威脅，國會應盡速採取行動。

目前美國對中國製乘用車徵收最高137%關稅，商務部也已限制中國網聯汽車系統，實際上已將中國汽車擋在美國市場之外。汽車業仍要求立法，主要是希望讓現有政策不因政府更迭而改變。

不過，相關禁令也可能波及其他車企。參議院商業委員會主席克魯茲指出，若法案禁止中國實體持股超過15%的車企在美銷售，可能影響奔馳，因中國投資者目前持有奔馳近20%的被動投資。

中國駐美大使館則反對相關行動，強調中國市場仍對國際車企開放，特斯拉、別克、豐田及福特等品牌均已在中國建立市場。

分析認為，美中一方面透過農產品採購、貿易委員會尋求穩定，另一方面卻在汽車、科技及供應鏈安全領域持續加強限制，顯示雙邊經貿關係已從關稅延伸至產業競爭與國家安全。