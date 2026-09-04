跨區域聯動…習近平訪埃結束 中亞中東行5天密集出席20場活動

中國國家主席習近平（左二）夫婦在埃及總統塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，參觀圖坦卡蒙展廳裡裝飾彩繪與寶石的金色寶座，展示了埃及宮廷的細致工藝。（取材自央視）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平結束中亞中東行，5天4夜密集出席20餘場活動。

習近平結束中亞中東行，5天4夜密集出席20餘場活動。 重點二： 此行涵蓋上合峰會、吉爾吉斯與埃及國是訪問。

此行涵蓋上合峰會、吉爾吉斯與埃及國是訪問。 重點三：王毅稱訪問促合作、提中國方案，彭麗媛展現夫人外交。

中國國家主席習近平 昨結束出席上海合作組織峰會和對吉爾吉斯、埃及 的國事訪問回到北京。外交部長王毅 昨總結此次出訪表示，習近平此行5天4夜裡密集出席20餘場活動，雙多邊結合、跨區域聯動，高瞻遠矚提倡議、腳踏實地促合作、推心置腹話友好，訪問亮點紛呈，此行取得圓滿成功，且為變亂交織的世界提供中國方案、中國智慧。王毅並特別提到習近平夫人彭麗媛在此次出訪中，也展現夫人外交的獨特魅力，推動民心相通。

習近平昨結束此次出訪最後一站對埃及的2天國事訪問。當地時間2日晚，習近平與彭麗媛離開開羅時，埃及總統塞西夫婦到機場送行。結束行程前下午，習近平夫婦在塞西夫婦陪同下參觀大埃及博物館，4人步入展廳在拉美西斯二世雕像前合影，並參觀圖坦卡門展廳，觀賞法老王座、黃金面具、皇家戰車等珍貴館藏。

據央視新聞，習近平在埃及表示，中國和埃及同為文明古國和世界遺產大國，雙方要弘揚平等、互鑑、對話、包容的文明觀，踐行全球文明倡議，共同推動不同文明包容共存、交流互鑑，為推動構建人類命運共同體匯聚更多文明力量。

塞西表示，古埃及文明和中華文明都擁有的「包容並蓄、多元共生」的特質，同習近平提出的全球文明倡議理念高度契合。埃方願同中方密切人文交流，推動文明互鑑，讓世界更加和諧包容。

據新華社報導，習近平周二與塞西會談期間，雖未直接點名伊朗情勢，但就構建中東安全新架構提出四點倡議，強調由地區人民主導安全事務，並加強國際協調。並指出巴勒斯坦問題仍是中東問題核心，不能被忽視或邊緣化；域外大國應尊重區域國家主權和領土完整。習並重申，中國願同各國維護國際航道安全、推動發展合作。

據新華社報導，王毅昨向隨行記者介紹習近平此訪表示，8月30日至9月3日，習近平應邀赴吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會並對吉爾吉斯、埃及進行國事訪問，此次中亞、中東之旅以團結協作為主線，對凝聚各方合作共識、改革完善全球治理具有重要現實和深遠意義。

王毅表示，當前國際形勢動盪加劇，加沙戰火延宕，美以伊戰事再起。從中亞腹地到非洲大陸，一路走來最突出的感受是，國際社會更加看重中國聲音、中國方案，期待中國在亂局中挺膺擔當，主持公平正義，發揮更大作用。

王毅並表示，特別值得一提的是，夫人外交為此訪增添溫馨的獨特魅力。彭麗媛陪同習近平主席出席多場活動，同扎帕羅夫總統夫人、塞西總統夫人分別舉行各具特色的文化活動，在潤物無聲中推動民心相通，密切人文交流。