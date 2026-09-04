新聞眼／宣示外交…繞過開羅宣言紀念碑 習要的是另種效果

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平訪埃及未前往開羅宣言紀念碑，刻意避開高調法理宣示。

習近平訪埃及未前往開羅宣言紀念碑，刻意避開高調法理宣示。 重點二： 北京改以雙邊聯合聲明累積證詞，強化台灣屬於中國的論述。

北京改以雙邊聯合聲明累積證詞，強化台灣屬於中國的論述。 重點三：中埃聲明明載一中原則與支持中國統一，成為最新外交表述。

中國國家主席習近平 習近平訪埃及 兩天期間，外界一度揣測他勢必要前往吉薩金字塔邊上的米娜宮飯店，撫觸一下北京剛在這裡建好開放的「開羅宣言」紀念碑，向全球宣示台灣依開羅宣言歸還中國，是二次大戰戰後不容置喙的戰後秩序一部分。

習近平夫婦與埃及總統塞西及夫人依緹薩爾一起去了大埃及博物館，觀賞了法老王座、黃金面具、皇家戰車等館藏，又在觀景台隔窗遠眺就在左近的金字塔群，博物館跟米娜宮飯宮直線距離大概只有一公里，繞過去一點不困難，他卻捨棄了這個安排。

大家如此預期其實很正常；像9月2日正是日本在東京灣的密蘇里戰列艦上簽署降伏文書的日子，降書寫明日本「忠實執行波茨坦宣言之各項條款」，而波茨坦宣言就載明「『開羅宣言』之條件必將實施」，這正是日本戰敗投降將台灣等竊自中國的土地歸還中國的鏈式邏輯的法理文件及基礎，在9月2日這個有紀念意涵的日子，習近平親口去梳理這條法律鏈條，彰顯北京的論述應無可批駁。

但習近平沒這麼做，更大的可能是：這勢將惹出兩岸間的一場隔空法律口水戰。所以，習近平忍住了，他到米娜宮近在咫尺的大埃及博物館，那座紀念碑就算過門不入，也已意在言外。

北京的做法是在與各國的雙邊文件裡，形成合圍之勢，用愈來愈多的聯合聲明、公報、外交談話、口頭承諾，形成更多台灣屬於中國的「證詞」與外交大勢。所以，中埃「關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」中，埃及就做了與北京立場完全一致的完整論述。「聲明」中埃及明確表明：「埃方強調反對干涉中國內政，繼續堅定恪守一個中國原則，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主權和領土完整問題上所秉持的立場，支持實現中國統一。」

這樣公開、直接、無所保留的宣示，已經日漸成為慣例，「支持中國統一大業」的用語也更加頻繁。光今年以來，類似「支持中國為實現統一所做一切努力」的字眼如今更已遍及中國與俄羅斯、塞爾維亞、蒙古、約旦、吉爾吉斯、塔吉克、孟加拉、莫三比克、納米比亞等國的聯合聲明、公報等文件。

北京卻用愚山移山的精神，發布一個一個公報、聲明，簽定一個一個條約、協定，讓對方承諾支持中國統一大業。所以，習近平沒去米娜宮飯店的歷史舊址進行外交宣示，對北京而言並不打緊，因為一紙一紙的合約才是關鍵。（轉載自聯合新聞網）