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5天1.5萬美元…外資赴中科技取經 付費參訪工廠掀熱潮

中國新聞組／綜合報導
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愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪大陸工廠。圖為比亞迪鄭州廠生產線。（新華社）
愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪大陸工廠。圖為比亞迪鄭州廠生產線。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國AI、機器人與電動車崛起，吸引外資付費參訪工廠。
  • 重點二：上海與深圳等地考察團熱絡，五天行程最高收費1.5萬美元。
  • 重點三：外國企業視實地參觀為盡職調查，也反映對中國衝擊的關注。

中國在AI、機器人和電動車等領域快速發展，吸引愈來愈多外國投資人、企業家付費參訪當地工廠，掀起一股赴中「科技取經」熱潮，希望近距離了解中國科技與製造實力。部分投資人不惜花費數千美元，爭取難得的工廠參觀機會，希望親眼觀察這場可能重塑全球產業格局的科技變革。

路透報導，上海數據研究公司百觀執行長吳冕卿已為20多名投資人、企業家和企業高層安排兩次考察團，五天行程收費最高達1.5萬美元，約一半參加者來自東南亞。吳冕卿說，人們如今開始把中國視為研究和學習的對象，這種趨勢在幾年前幾乎不存在。

上海科技考察機構GloPen今年接獲的諮詢量增加五成，客戶主要來自歐洲和新加坡，目前每月安排超過100次單日企業參訪。

報導指出，這些考察團通常走訪北京、深圳、上海、杭州和合肥等工業重鎮，了解電動車、電池、人工智慧及機器人產業發展。深圳是這股熱潮的重要目的地。當地外國訪客去年增加七成，今年第1季再增逾三成，截至8月入境人次已超過500萬人次。

旅居深圳11年的捷克企業家斯梅卡爾說，幾乎每天都有外國新創企業創辦人聯繫他，希望到深圳參訪。

這場「赴中科技取經潮」，也折射出西方對「中國衝擊2.0」的憂慮。美國投資諮詢公司Tech Buzz China創辦人馬睿表示，即使沒有直接投資中國，外國企業在全球市場越來越可能與中國企業形成競爭、合作、供應或投資關係，因此實地考察已成為重要的盡職調查。

不過，馬睿也提醒，不應誇大中國中國的優勢，非中國科技企業依然掌握全球大部分市場，並擁有最先進的智慧財產權及最高利潤。

環球時報社評指出，「門票一票難求」與「門票」之「貴」，貴在中國智造的含金量。市場從不為尋常之物支付溢價。外國企業家願意花大價錢跨國考察，恰恰說明中國工廠展示的生產方式具有不可替代的觀察價值。北京小米汽車工廠，平均每76秒下線一輛整車，自開放以來累計接待參訪者逾25萬人次，訪客來自70多個國家和地區，曾出現「上萬人搶20個名額」的場面；吉利西安基地，衝壓、焊接、噴塗等核心工序自動化率達到100%，平均每分鐘就有一輛新車下線；杭州的人形機器人演示，成為多位外國政要訪華行程的「標配」。

國際機器人聯合會的數據更具說服力：2024年，中國新安裝的工業機器人達29.5萬台，超過全球其他地區總和，同期德國約2.7萬台、美國約3.4萬台。事實表明，新一輪技術變革的重要現場，就在中國。「一票難求」，正是中國科技發展備受世界矚目的生動見證。

一張「門票」，標價的並非生產線本身，而是國際社會對中國發展前景的真實信心。當個別國家仍在對華構築壁壘之際，各國企業家已走進中國車間。中國的大門將持續敞開--歡迎參觀考察，更歡迎務實合作。

精華 FAQ

  • 因為中國在AI、機器人和電動車等領域進展迅速，外國投資人與企業家希望親眼了解其製造能力、供應鏈效率與技術水準，作為投資、合作或競爭判斷的重要依據。

  • 上海業者曾安排兩次考察團，5天行程最高收費達1.5萬美元；常見參訪地包括北京、深圳、上海、杭州與合肥，重點聚焦電動車、電池、AI及機器人產業。

  • 它反映外國企業越來越把中國視為研究對象，也顯示全球市場正面臨中國企業競爭與合作並存的局面；同時，各方也將實地考察視為重要盡職調查。

電動車 東南亞

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