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丟拍躺地霸氣吼 鄭欽文重返美網32強 排名升至全球94

中國新聞組／綜合報導
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時隔2年，鄭欽文再闖美網32強。（視頻截圖）
時隔2年，鄭欽文再闖美網32強。（視頻截圖）

中國金花23歲鄭欽文4日在美網女單第二輪，經過3盤苦戰，以2：1擊敗哈薩克選手普汀塞娃（Yulia Putintseva）晉級第三輪；這是鄭欽文時隔兩年再次進入美網32強，也是生涯首次擊敗普汀塞娃。獲勝後鄭欽文激動丟掉球拍躺在地上慶祝，起身後霸氣握拳怒吼，宣洩心中的壓力。

綜合媒體報導，首盤鄭欽文先發，第一個發球局保的有些艱難，挽救三個破發點後成功保發。隨後第六局普汀塞娃面對5個局點沒能拿下來，鄭欽文完成破發。以6：4先勝一盤。

第二盤鄭欽文狀態起伏，先後三次遭遇破發，2：6輸掉了第二盤。

第三盤鄭欽文提高回發球上網和發球上網的力度，她在對手第一個發球局就破發，隨後第六局她再次破發，順利拿下發球勝賽局後，她6-1拿下決勝盤，大比分2-1戰勝普汀塞娃晉級第三輪。

這次美網賽事，鄭欽文從資格賽打起。資格賽中，鄭欽文連贏3場，順利進入正賽；正賽首輪以逆轉擊敗年僅16歲的柳托娃，這場比賽淘汰普汀塞娃，鄭欽文連勝5場打進美網32強。

憑藉本場比賽勝利，鄭欽文收穫170積分（40積分來自資格賽），29萬美元、約合195萬人民幣的獎金，即時排名升至世界第94。

接下來，鄭欽文將和去年澳網冠軍、美國名將凱斯隔網相對。兩人兩度交手各取1勝，不過鄭欽文在今年最近1次交手的邁阿密1000賽曾2-1逆轉擊敗凱斯，從心理上無疑占據更大優勢。

鄭欽文丟拍躺地慶祝。（視頻截圖）
鄭欽文丟拍躺地慶祝。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 鄭欽文在首盤與決勝盤發揮較穩，先以6：4拿下第1盤，雖然第2盤以2：6失利，但第3盤強勢破發並以6：1收下勝利，最終大比分2：1晉級。

  • 這是鄭欽文時隔2年再次闖進美網32強，也是她生涯首次擊敗普汀塞娃。她從資格賽一路打起，正賽後連贏5場，顯示整體狀態明顯回升。

  • 鄭欽文下一輪將對上去年澳網冠軍、美國名將凱斯。兩人過去2次交手各取1勝，而鄭欽文最近1次在邁阿密1000賽曾逆轉擊敗凱斯，心理上略占優勢。

哈薩克 鄭欽文

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